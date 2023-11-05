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إجلاء أكثر من 300 أمريكي من قطاع غزة

11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من إجلاء أكثر من 300 أمريكي من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك مواطنون أمريكيون في القطاع.
وقال فاينر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "نعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الأمريكيين المتبقين في قطاع غزة، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية، ومن خلال مفاوضات مكثفة إلى حد ما مع جميع الأطراف، تمكنا من إجلاء أكثر من 300 مواطن بشكل قانوني".
وشدد على أن إطلاق سراح المواطنين المتبقين كرهائن لدى حركة حماس يمثل أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع حركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن في قطاع غزة تتقدم "بصعوبة بالغة" وتستغرق وقتا أطول بكثير مما كان متوقعا في واشنطن.
وأضاف فاينر: "بعض الصور وبعض الأحداث التي رأيناها في قطاع غزة كانت مفجعة بالنسبة لنا، الأبرياء يموتون في هذا الصراع في قطاع غزة".
وعبّر فاينر عن قلقه، قائلا: "نشعر بقلق عميق إزاء الضرر المدمر" الذي تسببه الهجمات الإسرائيلية لسكان قطاع غزة، وهو موضوع مناقشات "خاصة وصريحة" بين المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم في الشرق الأوسط.
وأضاف فاينر أن "هناك التزامات معينة يتحملها أي جيش في سياق مثل هذه العملية العسكرية، وهي معروفة على نطاق واسع، وهي تتعلق بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ونتوقع من إسرائيل أن تلتزم بها".
وتابع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد صحة تصريحات حركة حماس الفلسطينية بأن بعض الرهائن الذين تحتجزهم قتلوا في غارات للجيش الإسرائيلي.

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