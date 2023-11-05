Monday, 06 November 2023 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هنية يلتقي خامنئي والكونجرس يحذر طهران

11/5/2023 2:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، وفقا لما نشرته“وول ستريت جورنال”، تقديم قرار من الحزبين، يحذر إيران من توسيع الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع، أفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن المرشد الإيراني علي خامنئي التقى مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأكد "مواصلة طهران دعم الفصائل الفلسطينية".
وقالت الوكالة إن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات في غزة والضفة الغربية.
وأضافت أن خامنئي أكد على "السياسة الثابتة لإيران في دعم قوات الفصائل الفلسطينية في مواجهة إسرائيل".
كما شدد خامنئي على "ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد قال يوم الجمعة إن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل.
وأشار في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.
وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما على إسرائيل التي ردّت بقصف مركز متواصل على قطاع غزة وحشد عشرات الآلاف من جنودها لعملية برية.
يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس ارتفع لأكثر من 9700، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، لقي ما يزيد على 140 فلسطينيا مصرعهم في أعمال عنف وغارات إسرائيلية.
أما في إسرائيل فقد قتل أكثر من 1400 شخص في الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى إلى بدء القتال.

MENAFN05112023000089011017ID1107375284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث