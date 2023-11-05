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الاحتلال يستأجر مرتزقة في عدوانه على غزة مقابل 3900 يورو

11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير جديد لصحيفة الموندو الإسبانية أن إسرائيل تستخدم المرتزقة منذ 7 أكتوبر وتحدثت الصحيفة مع المرتزق الإسباني بيدرو دياز فلوريس المعروف بانتمائه للنازيين الجدد، فلوريس الذي حارب في أوكرانيا
"إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية"
وصرح بيدرو دياز فلوريس كوراليس، وهو مرتزق إسباني، قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية، أنه يقاتل الآن تحت أوامر إسرائيل في غزة.
وفي مقابلته مع صحيفة إلموندو، شرح المرتزق بالتفصيل الظروف التي يعمل فيها واعترف بأنها "جيدة".
وقال "لقد جئت من أجل المال. إنهم يدفعون بشكل جيد للغاية ويقدمون معدات جيدة ووتيرة العمل هادئة. الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع، بغض النظر عن المهام التكميلية". حوالي 7800 يورو في أسبوعين.
"هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا"
وكما ورد في في المقال الذي نشرته الجريدة في الثالث من نوفمبر، فقد أكد المرتزق الإسباني أنه متواجد في "مرتفعات الجولان المحتل" وأوضح "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة أو فرق القوات المسلحة الإسرائيلية الموجودة في قطاع غزة". وأضاف "نحن لا نقاتل حماس بشكل مباشر ولا نشارك في عمليات هجومية".
واسترسل: "نحن مسؤولون عن أمن نقاط التفتيش ومراقبة الدخول على حدود غزة والأردن. هناك العديد من الشركات العسكرية الخاصة هنا وهم يتقاسمون العمل. عادة يقومون بحراسة المنافذ الحدودية بين إليات والعقبة".
وكان إسم بيدرو دياز فلوريس قد ظهر في وقت سابق على شكل نعي على أحد المواقع الإعلانية، بعد أن عرضت روسيا 10 آلاف دولار مقابل رأسه.

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