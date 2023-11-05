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إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.
كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.
ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ردا على عملية "طوفان الأقصى".
وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأن غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

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