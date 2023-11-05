إسرائيل تقطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية مساء الأحد فصل إسرائيل للمسارات الدولية للاتصالات للمرة الثالثة، مما أدى لقطع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة.
كما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت على قطاع غزة بعد تعرض المسارات الرئيسية التي أعيد وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي.
ويعتبر هذا الانقطاع الثالث للاتصالات وخدمات الانترنت منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، ردا على عملية "طوفان الأقصى".
وأفاد التلفزيون الفلسطيني الرسمي بأن غارات إسرائيلية عنيفة وغير مسبوقة استهدفت مدينة غزة بعد قطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن القطاع.
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