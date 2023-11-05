مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع من انطلاقته

(MENAFN
- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2023 إلى مليون زائر خلال أسبوع من انطلاقته.
واستطاعت فعاليات موسم الرياض، التي تعود بنسختها الرابعة تحت شعار Big Time جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجاربها الفريدة والمميزة، والتي بدأت بحفل الافتتاح والنزال العالمي "أشرس رجل على وجه الأرض"، الذي توج فيه تايسون فيوري بحزام موسم الرياض على حساب فرانسيس انجانو.
وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الموسم، استمتع الزوار بعدد من العروض الباهرة والخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة مناطق عالمية في مكان واحد.
وتضم مناطق الموسم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال: المسابقات والألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.
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