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مليون زائر لفعاليات موسم الرياض خلال أسبوع من انطلاقته

11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار فعاليات موسم الرياض 2023 إلى مليون زائر خلال أسبوع من انطلاقته.
واستطاعت فعاليات موسم الرياض، التي تعود بنسختها الرابعة تحت شعار Big Time جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم لتجاربها الفريدة والمميزة، والتي بدأت بحفل الافتتاح والنزال العالمي "أشرس رجل على وجه الأرض"، الذي توج فيه تايسون فيوري بحزام موسم الرياض على حساب فرانسيس انجانو.
وخلال الأسبوع الأول من فعاليات الموسم، استمتع الزوار بعدد من العروض الباهرة والخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة مناطق عالمية في مكان واحد.
وتضم مناطق الموسم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال: المسابقات والألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافة إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.

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