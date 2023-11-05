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ضبط مخالف اقتلع 24 شجرة دون ترخيص

11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لاقتلاعه 24 شجرة سمر دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة.

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