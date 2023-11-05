الجوازات تواصل استقبال المعتمرين
التاريخ
11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1445، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
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