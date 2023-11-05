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الجوازات تواصل استقبال المعتمرين

11/5/2023 2:14:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة لهذا العام 1445، وإنهاء إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وأكدت الجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية، والبرية، والبحرية، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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