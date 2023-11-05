وزير البترول: مستمرون فى إتاحة فرص النمو المستدام كمحرك رئيسى للاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن رؤية الاستدامة واستراتيجية إزالة الكربون أولوية لصناعة البترول والغاز التي واجهت ولا زالت تواجه تحديات كبيرة للوصول لإمدادات طاقة مستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع البترول مستمر في إتاحة فرص النمو المستدام كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري.

وأضاف الملا – في كلمته اليوم الأحد، خلال افتتاح مؤتمر تحفيز النمو المستدام في صناعة البترول والغاز – أن الكل يرى التطور السريع لصناعة الطاقة خلال السنوات الماضية من تحديات كورونا والأحداث الجيوسياسية، وبالرغم من ذلك حققت مصر قصص نجاح مهمة في وقت قياسي بالتعاون مع الشركاء بداية من إطلاق رؤية التطوير والتحديث عام 2016، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وأوضح أن الوزارة تبنت برنامجًا طموحًا لتنفيذها من خلال ربط القطاع كوحدة واحدة وتغيير أنظمة العمل، بما يدعم أهداف تحسين إدارة العمليات وجذب الاستثمارات وبخاصة في مجال البحث والاستكشاف والتكرير والبتروكيماويات، وقد تم تبني التحول الرقمي كعنصر أساسي في الرؤية لتحقيق مبادئ القيمة المضافة من خلال خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين عملية اتخاذ القرار.

وأشار إلى إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وإطلاق مزايدات متنوعة رقميًا بعدة مناطق، منوهًا بأنه فيما يتعلق بالصناعات التحويلية التكرير والبتروكيماويات تم التركيز على تطبيق أفضل الممارسات وتطويع التكنولوجيا والبيانات لتحقيق الكفاءة والتحسين المستمر، وقد تم مؤخرًا إطلاق استراتيجية القطاع لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين.

وتابع“أن الاستراتيجية تقوم على عدة نقاط رئيسية تشمل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة وإنتاج البتروكيماويات الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون”.

وأكد أن قطاع البترول تبني استراتيجية للمسئولية المجتمعية تركز على الاستدامة كعنصر أساسي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للإسراع بمشروعات التنمية المجتمعية على مستوى الجمهورية.