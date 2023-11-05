ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بالقمح من أوكرانيا وبلغاريا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط اليوم الأحد سفينتين محملتين بالقمح منهما السفينة (PRINCESS MAYSA)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 110 أمتار وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وتحمل على متنها حمولة تقدر بـ 5 آلاف و845 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.
كما استقبل الميناء السفينة ( BELHAVEN ) والتي يبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 49 ألفا و117 طنا من القمح لصالح القطاع العام.
وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان – أن ذلك يأتي تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.
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