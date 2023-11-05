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ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بالقمح من أوكرانيا وبلغاريا

11/5/2023 2:13:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط اليوم الأحد سفينتين محملتين بالقمح منهما السفينة (PRINCESS MAYSA)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 110 أمتار وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وتحمل على متنها حمولة تقدر بـ 5 آلاف و845 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

كما استقبل الميناء السفينة ( BELHAVEN ) والتي يبلغ طولها 200 م وعرضها 32 م القادمة من بلغاريا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 49 ألفا و117 طنا من القمح لصالح القطاع العام.

وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان – أن ذلك يأتي تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

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