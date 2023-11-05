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تراجع التضخم السنوى بتونس إلى 8.6% فى أكتوبر

11/5/2023 2:13:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع معدل التضخم السنوي بتونس إلى 8.6% خلال أكتوبر، مقابل 9% خلال شهر السابق له.

وأرجع البيان الصادر من الجهاز المركزي التونسي للإحصاء اليوم الأحد، هذا هذا الاداء إلى تراجع الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر البيان تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 13.9% إلى 13.1%، بينما انخفضت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% إلى 8.8%.

أ. ش. أ

MENAFN05112023000202011048ID1107375272

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