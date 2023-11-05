تراجع التضخم السنوى بتونس إلى 8.6% فى أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع معدل التضخم السنوي بتونس إلى 8.6% خلال أكتوبر، مقابل 9% خلال شهر السابق له.
وأرجع البيان الصادر من الجهاز المركزي التونسي للإحصاء اليوم الأحد، هذا هذا الاداء إلى تراجع الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر البيان تراجع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 13.9% إلى 13.1%، بينما انخفضت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية من 9.1% إلى 8.8%.
أ. ش. أ
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