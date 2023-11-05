تداول 33 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، وغادرته 8 سفن، فيما بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 33 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط – في بيان اليوم الأحد – أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 42 ألفا و585 طنا، شملت: 10 آلاف و85 طن يوريا، و2850 طن جبس معبأ، و14 ألفا و920 طن كلينكر، و3521 طن أسمنت، و5188 طن رمل، و1150 طن ملح، و4898 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34 ألفا و689 طنا، شملت: 7980 طن خردة، و1265 طن خشب زان، و3000 طن ذرة و800 طن حديد، و3200 طن أبلاكاش، و18 ألفا و443 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4870 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 69 ألفا و815 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418 ألفا و433 طنًا.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت الشاحنات، دخولًا وخروجًا، عدد 5207 شاحنات.

أ. ش. أ