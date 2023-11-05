أسهم البورصة تتبادل الصعود فى أولى جلسات الأسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسهم البورصة المصرية تبادلًا لأدوار الصعود فى أولى جلسات الأسبوع الجارى، مع اتجاه المتعاملين لجنى الأرباح فى الأسهم الصاعدة بقوة خلال الجلسات الأخيرة، حيث سمحت الأسهم المسببة لارتفاع مؤشر EGX30، مثل سهم“موبكو”، لأسهم أخرى للصعود بالمؤشر من خلال عمليات تصحيحية كان متوقع حدوثها.

وتوقع المحللون أن يستمر الاتجاه العام للسوق صاعدًا، على أن تتراجع وتيرة ارتفاع أسهم الشركات التى شهدت طفرات غير مسبوفة فى الفترة الأخيرة فى إطار جنى الأرباح، على أن ترتفع الأسهم التى لم تبدأ رحلات الصعود بعد حتى الآن.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى بنهاية جلسة اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 23094 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.33% وصولا إلى مستوى 4515.47 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.20% ليصل إلى مستوى 6726.34 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعًا بنسبة 2% عند مستوى 28291.79 نقطة.

وقال هيثم عبد السميع، المحلل الفنى، إن السوق بدأ الأسبوع الجارى صاعدًا عبر أسهم جديدة، حيث قام المتعاملون بعمليات جنى أرباح فى الأسهم الصاعدة خلال الفترة الأخيرة مع الدخول فى أسهم جديدة، فيما يعرف بعمليات تبادل الأدوار.

وأضاف أن القطاعات التى لاقت ارتفاعًا شديدًا من قبل مثل البتروكيماويات والأسمدة، تحولت السيولة منها إلى قطاعات جديدة، مع ارتفاع أسهم الشركات التى أفصحت عن نتائج أعمالها، أو يوجد عليها أخبار إيجابية.

وقال باسم أبو غنيمة، مدير التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن السوق أنهى العمليات التصحيحية التى حدثت فى الأسابيع الأخيرة، على أن تحدد جلسة اليوم الاثنين، ما إذا سيصل السوق إلى مستويات مقاومة 23500 نقطة أم لا.

وأضاف أن الشركات التى شهدت معدلات سيولة مرتفعة وزخم شرائى، فى الفترة السابقة، ستشهد حالة من عمليات التصحيح لأسعارها لتعود إلى المستوى الطبيعى.

وشهد السوق قيم تداولات 3.57 مليار جنيه من خلال تداول 1.22 مليار سهم، بتنفيذ 119.2 ألف عملية شراء وبيع، بعد أن تم التداول على أسهم 200 شركة مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 133 سهما، كان أكثرهم ارتفاعا سهم شركة“الأهلى للتنمية والاستثمار”، وتراجعت أسعار 28 أسهم، وكان الأكثر هبوطا سهم”مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى”، فيما لم تتغير أسعار 39 سهم.

وسجل رأس المال السوقى 1.55 تريليون جنيه، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 18.9 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه مستحوذين على نسب 90.74%، و1.05% من إجمالى التعاملات، بينما اتجه العرب نحو البيع بصافى تعاملات 24.6 مليون جنيه، مستحوذين على 8.2% من التعاملات.

ونفذ الأفراد 84.86% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والعرب نحو البيع بصافى تعاملات بقيمة 58.2 مليون جنيه، و79.6 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 865.1 ألف جنيه.

واستحوذت المؤسسات على 15.13% من إجمالى التعاملات، حيث اتجهت جميع المؤسسات المحلية، والعربية، والأجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 77.2 مليون جنيه، و55.01 مليون جنيه، و4.7 مليون جنيه.