تراجع المؤشر الرئيسى لبورصة تونس بنسبة 0.75% خلال شهر أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية“توناندكس” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 8.395.28 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر.
وذكرت البورصة التونسية في تقريرها الشهرى لنشاط التداول الشركات الذي أصدرته، اليوم الأحد، أن المؤشر الرئيسى“توناندكس” قد سجل تراجعًا قدره 5.38% خلال شهر سبتمبر.
وأشار التقرير إلى أن أرباح“توناندكس” زادت منذ بداية السنة بنسبة 3.52% مقابل ارتفاع بنسبة 16.70% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأفاد البيان بأن 26 سهمًا قد ارتفعت، في حين تراجعت أسهم 48 شركة، فيما تراجع مؤشر“توناندكس 20” بنسبة 0.61% وبلغت نسبة الزيادة في أرباحه منذ بداية السنة 2.29% مقابل 20.35% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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