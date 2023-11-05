تراجع المؤشر الرئيسى لبورصة تونس بنسبة 0.75% خلال شهر أكتوبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية“توناندكس” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 8.395.28 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر.

وذكرت البورصة التونسية في تقريرها الشهرى لنشاط التداول الشركات الذي أصدرته، اليوم الأحد، أن المؤشر الرئيسى“توناندكس” قد سجل تراجعًا قدره 5.38% خلال شهر سبتمبر.

وأشار التقرير إلى أن أرباح“توناندكس” زادت منذ بداية السنة بنسبة 3.52% مقابل ارتفاع بنسبة 16.70% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأفاد البيان بأن 26 سهمًا قد ارتفعت، في حين تراجعت أسهم 48 شركة، فيما تراجع مؤشر“توناندكس 20” بنسبة 0.61% وبلغت نسبة الزيادة في أرباحه منذ بداية السنة 2.29% مقابل 20.35% خلال نفس الفترة من العام الماضي.