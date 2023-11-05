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الملا يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء شركات قطاع البترول

11/5/2023 2:13:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لعدد من رؤساء شركات قطاع البترول، وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.

وشملت الحركة تعيين المحاسب وليد أنور محمود نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتم تعيين المحاسب خالد وهبه المناوي مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).

وتعيين محمد أحمد أمين مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.

كما تم تعيين المحاسب أحمد حمدى أحمد عباس، مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.

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