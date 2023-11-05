الملا يصدر حركة تنقلات لعدد من رؤساء شركات قطاع البترول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لعدد من رؤساء شركات قطاع البترول، وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها.
وشملت الحركة تعيين المحاسب وليد أنور محمود نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
وتم تعيين المحاسب خالد وهبه المناوي مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم (بتروبل).
وتعيين محمد أحمد أمين مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.
كما تم تعيين المحاسب أحمد حمدى أحمد عباس، مديرا عاما للشئون المالية وعضواً بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.
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