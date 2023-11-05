((مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات)) ترفع رأسمالها لـ250 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات، ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية، على زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 250 مليون جنيه، مقابل 165 مليون جنيه.

فيما قال أحمد مرسى، العضو المنتدب للشركة، إن إدارة الشركة قررت ضخ زيادة جديدة بقيمة تصل إلى 85 مليون جنيه على مرحلتين الأولى بقيمة 35 مليون جنيه بداية من يوليو الماضى للوصول برأس المال إلى 200 مليون جنيه؛ والثانية بقيمة 50 مليون جنيه بداية من يوليو المقبل للوصول برأس المال المدفوع الى 250 مليون جنيه.

أوضح مرسى، فى تصريحات لـ”البورصة”، أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات القانونية حاليًا لتسجيل الزيادة الأولى التى تم إقرارها للوصول برأس المال إلى 200 مليون جنيه.

نوه أنه من المقرر تنفيذ خطة الشركة بزيادة رأس المال المدفوع للمرحلتين بدعم من هيكل المساهمين بالشركة وفقا لحصص الملكية الخاصة بكل منهما.

ويضم هيكل المساهمين كلا من“مصر القابضة للتأمين” بحصة 40%، و”مصر لتأمينات الحياة” بنسبة 20%، و”مصر لإدارة الأصول العقارية” بحصة 20%، و10% لكل من“صندوق مصر للاستثمار والتمويل” و”الشركة القابضة للأدوية”.

ذكر مرسى، أن قرار الجمعية الحكومية للشركة يأتى للتوافق مع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المحدد فى قانون التأمين الجديد الذى سيتم إقراره فى وقت لاحق.

وكشف أن الشركة تخطط للوصول بمحفظة أقساطها إلى 500 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بـ 418.2 مليون جنيه مليون جنيه خلال العام المالى الماضى.

ووفقًا للمؤشرات المالية للعام المالى الماضى، بلغ صافى ربح الشركة 34.2 مليون جنيه مقابل 13.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه بمعدل نمو 150.8%.

وبلغت الأقساط المباشرة نهاية يونيو الماضى نحو 418.2 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه نهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 37.1%.

وأشار مرسى إلى أن الشركة جددت مؤخرًا اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى 2023 /2024 مع شركة ((هانوفر رى تكافل)) المعيد الرئيسى لاتفاقيات الشركة.

لفت إلى انضمام شركة“سويس رى” السويسرية لقائمة معيدى التأمين بالاتفاقيات الخاصة بالشركة كواحدة من أكبر شركات الإعادة العالمية.

وذكر أن القائمة تضم عدد من كبرى الشركات الحاصلة على تصنيفات دولية فى مقدمتها“هانوفر رى” المعيد الليدر و”سويس رى” و”سكور رى” الفرنسية والشركة الإفريقية لإعادة التأمين.

كما نجحت الشركة فى تجديد الاتفاقية للعام المالى الحالى وفق شروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضى.

وذكر مرسى أن اتفاقية الإعادة للشركة العام المالى الحالى، شهدت زيادة الطاقة الاستيعابية فى بعض فروع التأمين وأبرزها تأمينات الحريق والهندسى والحوادث المتنوعة.

كشف عن زيادة الطاقة الاستيعابية بفرع الحريق لتصل إلى 400 مليون جنيه و270 مليون جنيه بفرع الهندسى للحادث الواحد.

أكد أن زيادة الطاقة الاستيعابية تدعم توسع الشركة فى الاكتتاب فى هذه الفروع التأمينية، مستفيدة من غطاء إعادة التأمين القوى.

تسهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لبعض أوكل الأعمال التأمينية، بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.

تشمل اتفاقيات إعادة التأمين نوعين أساسيين، هما إعادة تأمين الاتفاقية، وتعنى أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناء عليه تغطى شركة إعادة تأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التى أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتى تندرج فى إطار العقد والاتفاقية.

أما النوع الثانى فهو إعادة التأمين الاختيارى، ويتم بشكل منفصل لكل وثيقة يعاد تأمينها خاصة للوثائق التى يفوق مبلغ التأمين بالعملية الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.

وذكر مرسى أن الشركة ضاعفت عدد المنتجات التأمينية التى تطرحها لعملائها منذ بدء الشركة نشاطها بالسوق فى عام 2018، من 45 منتجا إلى نحو 70 منتجا فى الوقت الحالى تغطى كافة الفروع التأمينية.

وكشف أن الشركة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة التأمين الطبى لبدء ممارسة النشاط التأمينى بالفرع.

أوضح أن قرار الشركة بالاكتتاب فى الفرع الجديد يأتى ضمن هيكلة نشاط الشركة بعد مرور 5 سنوات على نشاطها فضلًا عن استغلال فرص النمو الخاصة بالفرع مع اقتراب تنظيم نشاطه فور صدور قانون التأمين الجديد.

ألمح إلى أنه من المقرر الاكتتاب وفق نظام الطرف الثالث والمعروف تأمينيا بـ”تى بى ايه” من خلال التعاقد مع شركات إدارة الرعاية الصحية المتواجدة بالسوق.

فيما أوضح أن الشركة تخطط للاكتتاب بالفرع والتركيز على التعاقدات الجماعية للشركات والمؤسسات، ولن يتم طرح تغطيات فردية فى الوقت الحالى.

أشار العضو المنتدب إلى أن الشركة بصدد افتتاح فرع جديد لها بالقاهرة الكبرى، مطلع العام المقبل، حيث يجرى المفاضلة بين منطقتى الدقى والمهندسين لافتتاح الفرع.

ألمح إلى أن الشركة توسعت خلال آخر 5 سنوات، بهدف التواجد بقوة فى المحافظات حيث تمتلك حاليًا 9 فروع بخلاف المركز الرئيسى وفرع السيارات لتقديم كافة الخدمات التأمينية للعملاء.

ولفت إلى أن نسبة مساهمة الفروع فى محفظة الشركة خلال السنوات الخمس بلغت 40% من إجمالى المحفظة ما يعزز انتشار مفهوم التأمين التكافلى.

ونوه أن الشركة دشنت مؤخرًا إدارة لمتابعة نشاط فروعها المختلفة والمنتشرة بالمحافظات، لتتولى القيام بزيارات ميدانية للفروع لمتابعة تنفيذ الخطط التسويقية بها وتحقيق مستهدفات من الأقساط.

أشار إلى أن الشركة تنظم حاليًا برامج تدريبية لموظفى الفروع بالمقر الرئيسى للشركة لزيادة مهاراتهم الاكتتابية بالفروع التأمينية المختلفة.

كان مرسى ذكر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على توزيع أول فائض نشاط لعملاء الشركة عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى منذ بدء نشاطها بالسوق.

بلغت قيمة الفائض المقرر توزيعه على حملة الوثائق بالشركة نحو 10 ملايين جنيه؛ فيما يصل نصيب المساهمين من الفائض المقرر توزيعه نحو 18 مليون جنيه.

ووفقا لمرسى؛ وافقت عمومية الشركة على توزيع الفائض وفقًا للنظام المعمول به فى شركات التكافل بنسبة 60% للمساهمين و40% لحملة الوثائق.

نوه مرسى إلى موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالشركة، على توزيع الفائض على جميع عملاء الشركة الأفراد والمؤسسات سواء من حصل منهم على تعويض أو لم يحصل دون استثناء.

وأشار إلى أن الشركة بصدد احتساب الفائض المقرر توزيعه لحملة الوثائق بالشركة لكل فرع تأمين فى خطوة استباقية لمخاطبتهم بالحصول على الفائض المستحق لهم.

بحسب العضو المنتدب للشركة، يحق للعميل الحصول على مبلغ الفائض المستحق له أو خصمه من قيمة قسط الوثيقة عند التجديد حال رغبته فى ذلك.

وتعد شركة“مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات” رابع شركة تكافل بنشاط الممتلكات والمسئوليات تقوم بتوزيع فائض النشاط لعملائها بعد كل من“بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة” و”المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات” و”وثاق للتأمين التكافلى”.

كما يعمل بسوق التأمين التكافلى حاليًا، نحو 11 شركة موزعة بواقع 6 شركات بنشاط الممتلكات والمسئوليات و5 شركات بنشاط الحياة، وفقًا لأحدث سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.