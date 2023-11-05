النخبة لوساطة التأمين تبدأ نشاطها رسميًا بالسوق العام المقبل

تبدأ شركة النخبة لوساطة التأمين نشاطها بالسوق العام المقبل بسوق وساطة التأمين المباشر.

وعلمت“البورصة” أن الشركة بانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار العضو المنتدب للشركة فى خطوة استباقية لبدء نشاطها رسميا فى السوق.

وحصلت الشركة، التابعة لشركة النخبة السعودية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ على إحدى شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرى، ومن المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها بالسوق برأسمال مدفوع بقيمة 50 مليون جنيه

فى سياق متصل، علمت“البورصة” أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور طارق فايز رئيس مجلس الإدارة ونائبه طارق الغمدى سعودي الجنسية، وافق على تعيين وليد سيد مصطفى، بمنصب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية وعضو مجلس إدارة الشركة كأحد الخبرات من السوق المصرى.

ويمتلك الرئيس التنفيذى خبرات واسعة فى قطاع التأمين تمتد إلى نحو 28 عاماً، حيث سبق وتولى عدة مناصب بشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر منها نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية والرئيس التنفيذى للتسويق والمبيعات والفروع، كما تولى أخيراً منصب مساعد العضو المنتدب للتسويق والمبيعات والفروع بشركة ثروة للتأمين.

كما سبق وتولى منصب مدير عام إدارة الحريق بشركة جى أى جى للتأمين مصر، ومنصب مدير الممتلكات بشركه إيه أى جى للتأمين، وكذلك منصب نائب رئيس لجنة الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين لسنوات عديدة، كما أنه حاصل على رخصة خبير التأمين الاستشارى من الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنياً حال وقوع حوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأمينى إلى آخر، ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.

ويقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين، على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلى وشركات الإعادة بالخارج، فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.