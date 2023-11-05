النخبة لوساطة التأمين تبدأ نشاطها رسميًا بالسوق العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) 50 مليون جنيه رأسمال الشركة.. ووليد مصطفى رئيسًا تنفيذيًا
تبدأ شركة النخبة لوساطة التأمين نشاطها بالسوق العام المقبل بسوق وساطة التأمين المباشر.
وعلمت“البورصة” أن الشركة بانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اختيار العضو المنتدب للشركة فى خطوة استباقية لبدء نشاطها رسميا فى السوق.
وحصلت الشركة، التابعة لشركة النخبة السعودية، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاستحواذ على إحدى شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرى، ومن المقرر أن تبدأ الشركة نشاطها بالسوق برأسمال مدفوع بقيمة 50 مليون جنيه
فى سياق متصل، علمت“البورصة” أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور طارق فايز رئيس مجلس الإدارة ونائبه طارق الغمدى سعودي الجنسية، وافق على تعيين وليد سيد مصطفى، بمنصب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية وعضو مجلس إدارة الشركة كأحد الخبرات من السوق المصرى.
ويمتلك الرئيس التنفيذى خبرات واسعة فى قطاع التأمين تمتد إلى نحو 28 عاماً، حيث سبق وتولى عدة مناصب بشركة أورينت للتأمين التكافلى مصر منها نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية والرئيس التنفيذى للتسويق والمبيعات والفروع، كما تولى أخيراً منصب مساعد العضو المنتدب للتسويق والمبيعات والفروع بشركة ثروة للتأمين.
كما سبق وتولى منصب مدير عام إدارة الحريق بشركة جى أى جى للتأمين مصر، ومنصب مدير الممتلكات بشركه إيه أى جى للتأمين، وكذلك منصب نائب رئيس لجنة الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين لسنوات عديدة، كما أنه حاصل على رخصة خبير التأمين الاستشارى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقوم نشاط الوساطة فى مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنياً حال وقوع حوادث للحصول على تعويض عادل من شركة التأمين مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأمينى إلى آخر، ومن عملية لأخرى بما يتوافق مع استراتيجية كل شركة تأمين.
ويقوم نشاط السمسرة فى مجال إعادة التأمين، على التوسط بين شركات التأمين فى السوق المحلى وشركات الإعادة بالخارج، فى خطوة تستهدف جلب أفضل المزايا الفنية والمالية من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة فى قبول المخاطر.
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