مستثمرون أجانب يفاوضون ((الاستثمار)) لتخصيص 4 مناطق حرة خاصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يتفاوض مستثمرون أجانب مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتخصيص 4 مناطق حرة خاصة لإقامة مشروعات صناعية فى قطاعات مختلفة.
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن تلك الطلبات نتيجة الحملات الترويجية التى نفذتها الهيئة فى عدد من الدول خلال الشهور الماضية وبالتحديد الصين وتركيا.
توقع هيبة أن تتلقى مصر المزيد من الاستثمارات اليابانية خلال الفترة المقبلة، عقب اللقاءات التى عقدت مع عدد كبير من الشركات اليابانية مؤخرًا.
وقال مسئول لـ“البورصة” إن الحكومة طالبت الهيئة بالتوسع فى تخصيص أراض للمستثمرين بنظام المناطق الحرة الخاصة، الأمر الذى لاقى استحسان المستثمرين الأجانب خلال حملات الترويج الخارجية.
أشار إلى أن المستثمرين الراغبين فى إنشاء مناطق حرة من جنسيات تركية وصينية، ويعملون فى نشاط الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة.
أضاف أن شركات سعودية أيضًا بصدد مخاطبة الهيئة لتخصيص مناطق حرة خاصة، متوقعًا أن تساهم تلك المشروعات الجديدة فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وترفع الصادرات إلى طموحات الدولة.
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 4 رخص ذهبية جديدة لعدد من الشركات قبل أيام، ليصبح إجمالى عدد الشركات الحاصلة على الرخصة حتى الآن 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية وخدمية.
وبحث مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار شروط منح الرخصة الذهبية للشركات الجديدة، والتى تراعى فى المقام الأول قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، بخلاف المشروعات الاستراتيجية التى تم التوافق على حصولها على الرخصة.
وناقش الاجتماع استعداد الهيئة لتنظيم المنتدى القومى للاستثمار، المُقرر عقده أبريل المقبل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حالياً فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
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