مستثمرون أجانب يفاوضون ((الاستثمار)) لتخصيص 4 مناطق حرة خاصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتفاوض مستثمرون أجانب مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتخصيص 4 مناطق حرة خاصة لإقامة مشروعات صناعية فى قطاعات مختلفة.

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن تلك الطلبات نتيجة الحملات الترويجية التى نفذتها الهيئة فى عدد من الدول خلال الشهور الماضية وبالتحديد الصين وتركيا.

توقع هيبة أن تتلقى مصر المزيد من الاستثمارات اليابانية خلال الفترة المقبلة، عقب اللقاءات التى عقدت مع عدد كبير من الشركات اليابانية مؤخرًا.

وقال مسئول لـ“البورصة” إن الحكومة طالبت الهيئة بالتوسع فى تخصيص أراض للمستثمرين بنظام المناطق الحرة الخاصة، الأمر الذى لاقى استحسان المستثمرين الأجانب خلال حملات الترويج الخارجية.

أشار إلى أن المستثمرين الراغبين فى إنشاء مناطق حرة من جنسيات تركية وصينية، ويعملون فى نشاط الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة.

أضاف أن شركات سعودية أيضًا بصدد مخاطبة الهيئة لتخصيص مناطق حرة خاصة، متوقعًا أن تساهم تلك المشروعات الجديدة فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى وترفع الصادرات إلى طموحات الدولة.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 4 رخص ذهبية جديدة لعدد من الشركات قبل أيام، ليصبح إجمالى عدد الشركات الحاصلة على الرخصة حتى الآن 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية وخدمية.

وبحث مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء مع المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار شروط منح الرخصة الذهبية للشركات الجديدة، والتى تراعى فى المقام الأول قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، بخلاف المشروعات الاستراتيجية التى تم التوافق على حصولها على الرخصة.

وناقش الاجتماع استعداد الهيئة لتنظيم المنتدى القومى للاستثمار، المُقرر عقده أبريل المقبل، بالإضافة إلى الجهود المبذولة حالياً فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.