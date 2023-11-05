القاهرة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول 22 نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية؛ أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول خلال يومي 22 – 23 نوفمبر الجاري تحت شعار“أعمال – استثمار – شراكة”، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الاتحاد المصري.
ويتناول المنتدى أهم الموضوعات في الشأن الاقتصادي والتجاري، التي يأتي من أبرزها جلسة عمل بعنوان“فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة”، وجلسة بعنوان“التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة”، إضافة إلى جلسة بعنوان“التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية”، وجلسة بعنوان“التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.
يذكر أن دول المجلس ومصر تحتل المركز الوسيط في إقليمٍ عربيٍ كبير، يمتلك المقومات اللازمة؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث تتوافر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية، والمراعي، والثروة الحيوانية، والموارد المائية، والمعدنية في مصر والموارد المالية والنفطية في دول المجلس، كما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الطرفين 12.2 مليار دولار في العام 2022 منها 7.2 مليار دولار للصادرات الخليجية و4.7 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
أ ش أ
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