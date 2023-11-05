القاهرة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول 22 نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) يستضيف الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية؛ أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول خلال يومي 22 – 23 نوفمبر الجاري تحت شعار“أعمال – استثمار – شراكة”، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الاتحاد المصري.

ويتناول المنتدى أهم الموضوعات في الشأن الاقتصادي والتجاري، التي يأتي من أبرزها جلسة عمل بعنوان“فرص الاستثمار في قطاعات العقار والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة”، وجلسة بعنوان“التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة”، إضافة إلى جلسة بعنوان“التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والدواء وتقنية المعلومات والاتصالات الرقمية”، وجلسة بعنوان“التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم”، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن دول المجلس ومصر تحتل المركز الوسيط في إقليمٍ عربيٍ كبير، يمتلك المقومات اللازمة؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي، حيث تتوافر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية، والمراعي، والثروة الحيوانية، والموارد المائية، والمعدنية في مصر والموارد المالية والنفطية في دول المجلس، كما يتجاوز حجم التبادل التجاري بين الطرفين 12.2 مليار دولار في العام 2022 منها 7.2 مليار دولار للصادرات الخليجية و4.7 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

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