تصديرى الصناعات الغذائية يخطط لـ 3 بعثات تجارية حتى أبريل المقبل

يخطط المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للقيام بعدة بعثات تجارية حتى شهر أبريل المقبل بهدف التوسع فى الأسواق الخارجية واقتناص الفرص للمنتجات المصرية.

قالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس، إن أول بعثة تجارية ستكون قبل نهاية العام الحالى فى الفترة من 19 وحتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر، بينما من المخطط القيام بعدة بعثات تجارية بداية من العام المقبل لكينيا فى شهر يناير والعراق فى شهر أبريل.

أضافت لـ”البورصة”، أن المجلس يعمل أيضا على فتح أسواق جديدة بجانب البعثات التجارية أمام المنتجات المصرية من بينها سوق الصين والبرازيل والدول الأفريقية.

من جانبه قال علاء الوكيل عضو المجلس ورئيس لجنة المعارض، إن البعثة المشاركة بالجزائر مكونة من 20 شركة تشمل 10 شركات فى مجال الصناعات الغذائية واخرى فى مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية التى لديها فرصة بالجزائر هى المجمدات والسلع التى تدخل فى صناعات أخرى.

أوضح الوكيل لـ”البورصة” أن المجلس يدرس أيضا إرسال بعثة تجارية للأردن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سبق إرسال بعثة مكونة من 47 شركة خلال العام الماضى وجارى الإعداد لبعثة تحضرية خاصة أن الأردن يتم الترويج من خلالها إلى دول اخرى مثل سوريا والضفة الغربية والعراق.

تابع أنه من المقرر انطلاق بعثة كينيا فى يناير المقبل بمشاركة 30 شركة لوجود فرص أمام منتجات الصناعات الغذائية من الصلصة والدقيق والعصائر بينما بعثة العراق من المخطط لها أن تكون فى الربع الثانى من العام المقبل .

وشهدت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموًا بنسبة 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وأن فقد بعض الأسواق بسبب الأحداث السياسية وتعويضها بأسواق أخرى يحتاج وقتًا يتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر وجهد من جانب الشركات المصدرة والمجلس.

أوضح أن المجلس يشارك أيضا فى العديد من المعارض من بينها معرض فود افريكا فى ديسمبر المقبل بالقاهرة ومعرض جلف فود فى فبراير المقبل بمشاركة 82 شركة بجانب معارض سيال بفرنسا وفانسى فود بأمريكا وفود اسطنبول بتركيا، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف المشاركة فى المعارض الخارجية فى الوقت الحالى.



