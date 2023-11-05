تصديرى الصناعات الغذائية يخطط لـ 3 بعثات تجارية حتى أبريل المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) خيري: نعمل على فتح أسواق جديدة بالبرازيل والصين ودول أفريقيا
يخطط المجلس التصديرى للصناعات الغذائية للقيام بعدة بعثات تجارية حتى شهر أبريل المقبل بهدف التوسع فى الأسواق الخارجية واقتناص الفرص للمنتجات المصرية.
قالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس، إن أول بعثة تجارية ستكون قبل نهاية العام الحالى فى الفترة من 19 وحتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر، بينما من المخطط القيام بعدة بعثات تجارية بداية من العام المقبل لكينيا فى شهر يناير والعراق فى شهر أبريل.
أضافت لـ”البورصة”، أن المجلس يعمل أيضا على فتح أسواق جديدة بجانب البعثات التجارية أمام المنتجات المصرية من بينها سوق الصين والبرازيل والدول الأفريقية.
من جانبه قال علاء الوكيل عضو المجلس ورئيس لجنة المعارض، إن البعثة المشاركة بالجزائر مكونة من 20 شركة تشمل 10 شركات فى مجال الصناعات الغذائية واخرى فى مجال مواد التعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن الصناعات الغذائية التى لديها فرصة بالجزائر هى المجمدات والسلع التى تدخل فى صناعات أخرى.
أوضح الوكيل لـ”البورصة” أن المجلس يدرس أيضا إرسال بعثة تجارية للأردن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سبق إرسال بعثة مكونة من 47 شركة خلال العام الماضى وجارى الإعداد لبعثة تحضرية خاصة أن الأردن يتم الترويج من خلالها إلى دول اخرى مثل سوريا والضفة الغربية والعراق.
تابع أنه من المقرر انطلاق بعثة كينيا فى يناير المقبل بمشاركة 30 شركة لوجود فرص أمام منتجات الصناعات الغذائية من الصلصة والدقيق والعصائر بينما بعثة العراق من المخطط لها أن تكون فى الربع الثانى من العام المقبل .
وشهدت صادرات مصر من الصناعات الغذائية نموًا بنسبة 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، وأن فقد بعض الأسواق بسبب الأحداث السياسية وتعويضها بأسواق أخرى يحتاج وقتًا يتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر وجهد من جانب الشركات المصدرة والمجلس.
أوضح أن المجلس يشارك أيضا فى العديد من المعارض من بينها معرض فود افريكا فى ديسمبر المقبل بالقاهرة ومعرض جلف فود فى فبراير المقبل بمشاركة 82 شركة بجانب معارض سيال بفرنسا وفانسى فود بأمريكا وفود اسطنبول بتركيا، لافتًا إلى ارتفاع تكاليف المشاركة فى المعارض الخارجية فى الوقت الحالى.
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