4 شركات تفوز بتوريد 50.5 ألف طن زيت طعام لـالسلع التموينية

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 50.5 ألف طن زيت طعام خام، مع 4 شركات.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشحن سيتم على فترتين، الأولى ستكون بداية من شهر يناير المقبل، ولمدة 20 يوم، والثانية بداية من 21 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن التمويل سيكون من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية.

أضاف المصدر لـ“البورصة”، أن الكميات التى تم استيرادها تشمل 18 ألف طن زيت صويا خام، فازت بها شركات“أستون أجرو” بتوريد 5 آلاف طن، بينما فازت شركة“انترجرين” بتوريد 12 ألف طن وشركة“جرين سابلايز” بتوريد كمية 6 آلاف طن بسعر 1030 دولارا للطن.

أشار إلى أنه تم التعاقد على شراء 27.5 ألف طن من زيت دوار الشمس تشمل 5.5 ألف طن لـ”أستون جرو” و10 آلاف طن لشركة“أوليفيا ايه دى” و12 ألف طن لشركة“جرين سابلايرز” بسعر 930 دولارا للطن.

تعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5 %من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.

ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10%، بجانب استحواذ زيت النخيل على 46.10% ويمثل دوار الشمس نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%.