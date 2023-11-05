4 شركات تفوز بتوريد 50.5 ألف طن زيت طعام لـالسلع التموينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 50.5 ألف طن زيت طعام خام، مع 4 شركات.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الشحن سيتم على فترتين، الأولى ستكون بداية من شهر يناير المقبل، ولمدة 20 يوم، والثانية بداية من 21 يناير وحتى 10 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن التمويل سيكون من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية.
أضاف المصدر لـ“البورصة”، أن الكميات التى تم استيرادها تشمل 18 ألف طن زيت صويا خام، فازت بها شركات“أستون أجرو” بتوريد 5 آلاف طن، بينما فازت شركة“انترجرين” بتوريد 12 ألف طن وشركة“جرين سابلايز” بتوريد كمية 6 آلاف طن بسعر 1030 دولارا للطن.
أشار إلى أنه تم التعاقد على شراء 27.5 ألف طن من زيت دوار الشمس تشمل 5.5 ألف طن لـ”أستون جرو” و10 آلاف طن لشركة“أوليفيا ايه دى” و12 ألف طن لشركة“جرين سابلايرز” بسعر 930 دولارا للطن.
تعتمد مصر فى استيراد الزيوت على كل من الأرجنتين، ودول البحر الأسود، وإندونيسيا، وماليزيا وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على 62% من زيت الخليط بالسوق المصرى، و32.5 %من إجمالى الزيوت النباتية، و17.4% من إجمالى استهلاك الزيوت والمسلى النباتى.
ويمثل الزيت الخليط الاستهلاك الأعلى من الزيوت السائلة، حيث يستحوذ زيت الصويا على 31.10%، بجانب استحواذ زيت النخيل على 46.10% ويمثل دوار الشمس نحو 18.40%، والذرة وزيوت أخرى 4.40%.
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