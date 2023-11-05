نصف مليار جنيه حصيلة ضرائب التجارة الإلكترونية منذ إنشائها

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة الضرائب التى جمعتها وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية نصف مليار جنيه منذ إنشائها، وفق مصادر فى مصلحة الضرائب تحدثت لـ”البورصة”.

وأضاف المصادر أن هدف الوحدة حصر مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التى تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى.

وتم إنشاء الوحدة بقرار وزير المالية 307 لسنة 2020، وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 212 لسنة 2021 بهدف مسح وحصر لكافة مزاولى الأنشطة التجارية أو غير التجارية على المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت المصادر إن مصلحة الضرائب تعمل على حصر المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبى، مما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية.

ووفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 فإنه لا يتم التفرقة فى المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، وأن كلاً من النشاطين أمام القانون سواء، ومن يزاولهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها الإخطار بالمزاولة، وفتح الملف الضريبى، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك فى مواعيدها القانونية.

وبدأت شركات التكنولوجيا التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة فى يوليو الماضى، بما فى ذلك شركات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث إعلانات للمستخدمين.