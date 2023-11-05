الأردن: تصريحات وزير بحكومة الاحتلال حول إلقاء قنبلة نووية على غزة دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN/أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

واعتبرت الوزارة هذه التصريحات، دعوة إلى الإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضاً مداناً على القتل وارتكاب جرائم الحرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إن مثل هذه التصريحات يمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي العمل فوراً على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



