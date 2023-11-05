استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال مركبتهم جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/أكدت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أنه، وفقا للمعلومات الأولية، ان 3 أطفال استشهدوا حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناثا وإصابة امرأة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف، كما طال القصف أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.

وتشهد الحدود البنانية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء عملية " طوفان الاقصى" في 7 أكتوبر.