استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال مركبتهم جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/أكدت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، استشهاد جدّة وثلاثة أطفال من أحفادها جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لمركبتهم قرب بلدة عيناتا جنوب لبنان.
وذكرت المصادر أنه، وفقا للمعلومات الأولية، ان 3 أطفال استشهدوا حصيلة استهداف سيارة الصحافي سمير أيوب على طريق عيناثا وإصابة امرأة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدة طربيخا بـ11 قذيقة وبلدة راميا بـ 3 قذائف، كما طال القصف أطراف بلدة مروحين والضهيرة وتلبسين وعلما الشعب.
وتشهد الحدود البنانية توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء عملية " طوفان الاقصى" في 7 أكتوبر.
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