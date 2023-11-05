منظمة أممية: الأغذية في متاجر غزة تكفي بضعة أيام

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN/أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الأحد، أن تقديرات برنامج الغذاء العالمي تشير إلى أن الإمدادات الغذائية في متاجر قطاع غزة لن تكفي إلا لبضعة أيام.

وكتب المكتب -في منشور على حسابه عبر منصة إكس- لقد "أصبح الوصول إلى الغذاء الأساسي تحديا متزايدا في غزة".

وأكد أنه "لم يبق سوى عدد قليل من المخابز تعمل في القطاع بسبب الدمار المستمر ونقص الدقيق والوقود".

بدورها، قالت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين إن المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات السكان الآخذة في التزايد بشكل كبير.

وأضافت ماكين في بيان عقب زيارتها لمعبر رفح الذي تمر عبره شاحنات المساعدات من مصر "نحتاج إلى مواصلة العمل معا من أجل الوصول الآمن والمستدام إلى غزة على نطاق يتماشى مع الأوضاع الكارثية التي تواجهها الأسر هناك".

وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذر الشهر الماضي من انعدام الطعام في غزة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد ما يكفي من الطعام" وأن شاحنات تتبعه تضم 100 طن من الغذاء تتجه إلى معبر ‎رفح في ‎مصر، مؤكدا "لضمان وصول هذا الغذاء إلى العائلات نحن بحاجة ماسة إلى إتاحة دخول المساعدات بشكل آمن".

كما أشار إلى أن مخزون المساعدات لغزة آخذ في التناقص، مؤكدا أنه "دون إتاحة الدخول إلى القطاع لن تستطيع المنظمات أن تعوّض الاحتياجات من المواد الغذائية أو مياه الشرب أو إمدادات الرعاية الصحية والإيوائية".