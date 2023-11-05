م. غنيم: قصف خزان المياه شمال غزة وسط النقص الحاد في مياه الشرب يفاقم الأوضاع الإنسانية شمال القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN/ ضمن عدوانه الغاشم المستمر على قطاع غزة، قام الاحتلال الاسرائيلي في ساعات متأخرة من ليلة الأمس بإستهداف وقصف خزان مياه تل الزعتر شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تدفق مياه الخزان وهدرها في ظل الوضع المائي الصعب جراء القصف المتواصل على القطاع، في ظل ما قام به الاحتلال من قطع للكهرباء والماء ومنع لإدخال الوقود مما فاقم من الكارثة الانسانية بشكل عام و المائية بشكل خاص.

من جانبه حمل

رئيس سلطة المياه الفلسطينية المهندس مازن غنيم الاحتلال الاسرائيلي تبعيات ما يحصل على الأرض من جرائم بحق المواطنين، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وخلفت

دمارا هائلا في القطاع. معتبرا أن وقف امدادات المياه واستهداف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي هي استهداف مباشر لأبسط مقومات الحياة في غزة.

واعتبر غنيم أن الاحتلال باستهدافه لخزان تل الزعتر ، انما يستهدف أحد مقومات الحياة الأساسية في شمال القطاع ويؤدي الى مفاقمة الاوضاع الإنسانية بشكل عام و المستشفى الأندونيسي بشكل خاص ، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق معاناة من نقص المياه.

وأكد الوزير غنيم أن النقص الحاد في امدادات المياه في قطاع غزة إضافة اللى وقف خدمات الصرف الصحي، وصل إلى منحى خطير جدا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، محذرا من أن هذا الوضع ينذر بكارثة انسانية و صحية وبيئية باتت تهدد حياة المواطنين وتزيد من احتمال انتشار الأوبئة والأمراض المُعدية، في ظل تزايد خروج عدد المستشفيات والوحدات الصحية عن الخدمة.

وشدد م. غنيم على ضرورة الاسراع في وقف العدوان على القطاع وادخال الاحتياجات الانسانية وخصوصا الاحتياجات اللازمة لإعادة تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي للتخفيف من الوضع الإنساني الصعب لأهالي القطاع، مؤكدا أن سلطة المياه ستواصل العمل مع جميع الاطراف للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة