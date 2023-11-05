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الاحتلال يغلق مدخل سلفيت الشمالي بالسواتر الترابية

11/5/2023 2:11:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت/PNN/ أغلقت
جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالسواتر الترابية.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال سبق أن أغلق المدخل عدة أسابيع بوساطة بوابة حديدية، قبل أن يقوم اليوم بإغلاقه بالسواتر الترابية، مشدداً الخناق على مدينة سلفيت التي تتعرض لجملة من الإجراءات العسكرية المشددة
والإغلاقات
والتضييقات
في كل بلداتها وقراها منذ بادية عدوان الاحتلال على شعبنا قبل شهر.


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