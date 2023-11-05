الاحتلال يغلق مدخل سلفيت الشمالي بالسواتر الترابية

(MENAFN
- Palestine News Network )
سلفيت/PNN/ أغلقت
جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت بالسواتر الترابية.
وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال سبق أن أغلق المدخل عدة أسابيع بوساطة بوابة حديدية، قبل أن يقوم اليوم بإغلاقه بالسواتر الترابية، مشدداً الخناق على مدينة سلفيت التي تتعرض لجملة من الإجراءات العسكرية المشددة
والإغلاقات
والتضييقات
في كل بلداتها وقراها منذ بادية عدوان الاحتلال على شعبنا قبل شهر.
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