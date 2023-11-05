مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا خامسا في برية تقوع شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/نصب مستعمرون اليوم الأحد، بيتا متنقلا "كرفانا" في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم .
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين نصبوا "كرفانا" في منطقة "دانيان" ليصبح العدد الاجمالي للكرفانات التي تم نصبها، خمس كرافانات، وذلك بهدف إنشاء بؤرة استعمارية .
وأضاف بريجية، أن المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال يستغلون الظروف الراهنة جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من
الشهر الجاري، لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، خصوصا وأنها اراضٍ خاصة.
يشار الى أن المستعمرين أغلقوا قبل فترة وجيزة الطريق الموصل الى البرية أمام المواطنين، واعتدوا عليهم واستولوا على خيامهم.
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