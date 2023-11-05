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مستعمرون ينصبون بيتا متنقلا خامسا في برية تقوع شرق بيت لحم

11/5/2023 2:11:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/نصب مستعمرون اليوم الأحد، بيتا متنقلا "كرفانا" في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسلنا، بأن مجموعة من المستعمرين نصبوا "كرفانا" في منطقة "دانيان" ليصبح العدد الاجمالي للكرفانات التي تم نصبها، خمس كرافانات، وذلك بهدف إنشاء بؤرة استعمارية .

وأضاف بريجية، أن المستعمرين وتحت حماية قوات الاحتلال يستغلون الظروف الراهنة جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من
الشهر الجاري، لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، خصوصا وأنها اراضٍ خاصة.

يشار الى أن المستعمرين أغلقوا قبل فترة وجيزة الطريق الموصل الى البرية أمام المواطنين، واعتدوا عليهم واستولوا على خيامهم.


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