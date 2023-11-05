الاحتلال يعتقل شابا من قرية اللبن الشرقية
التاريخ
11/5/2023 2:11:19 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال الذين أقاموا حاجزا على مدخل القرية اعتقلوا الشاب محمود عبد الناصر نوباني (25 عاما)، بعد ايقاف المركبة التي كان يستقلها وتفتيش هواتف الركاب.
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