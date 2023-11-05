Monday, 06 November 2023 01:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل شابا من قرية اللبن الشرقية

11/5/2023 2:11:19 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال الذين أقاموا حاجزا على مدخل القرية اعتقلوا الشاب محمود عبد الناصر نوباني (25 عاما)، بعد ايقاف المركبة التي كان يستقلها وتفتيش هواتف الركاب.


MENAFN05112023000205011050ID1107375249

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث