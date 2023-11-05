إي اف چي تعلن تقديم خدمات استشارية لقرض أوراسكوم للتنمية بقيمة 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لشركة إي اف جي هيرميس، فى إتمام خدماته الاستشارية لترتيب قرض مشترك بقيمة 6 مليار جنيه، مدته 10 سنوات لصالح شركة أوراسكوم العقارية، لتمويل مشروعها الرائد في القاهرة، O West.

مثلت شركة إي اف جى هيرميس، دور المستشار المالي الوحيد والمدير والمروج لشركة أوراسكوم العقارية.

تمثل الصفقة خطوة رئيسية في مراحل تطوير مشروع O West وهي شهادة على قوة المركز المالي للمشروع.

وسيدعم القرض خطة أوراسكوم للتنمية لتسريع وتيرة البناء ومواصلة برنامج التسليم للوحدات، الذي قد بدأ في وقت سابق من هذا العام، وسيتم توجيه 1.5 مليار جنيه من القرض لإعادة تمويل القرض المعبري الذي تم الحصول عليه العام الماضي للمشروع.

قال ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف جي هيرميس، إن الصفقة شهادة على الشراكة الممتدة بين إي اف چي هيرميس وشركة أوراسكوم للتنمية، والتي تميزت بإتمام عدد من الصفقات الكبيرة بنجاح على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك اتفاقية التمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه التي تم تنفيذها العام الماضي.





وكذلك صفقة الدين المشترك لمجموعة أوراسكوم للتنمية متعددة العملات بقيمة 265 مليون دولار.

كما تؤكد الصفقة على الرغم من ظروف السوق السائدة قدرة إي اف چي هيرميس على ترتيب صفقات تمويلية كبرى بشروط تنافسية من مجموعة من أكبر البنوك لتمويل مشروعات رائدة.”

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين في العام الماضي بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص بالرغم من ظروف السوق السائدة وارتفاع الفائدة التي يشهدها، فلا يزال سوق الدين مفتوحاً للشركات الرائدة للحصول على تمويلات كبيرة بشروط تنافسية.

وقد نجحت إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات أسواق الدين لأكبر المطورين في مصر وتحديدًا مجموعة طلعت مصطفى، وكذلك شركة ((بالم هيلز))، وشركة ((أوراسكوم للتنمية مصر))، وشركة ((مدينة مصر))“مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً”، وشركة ((مراكز))، وشركة ((سوديك))، وشركة ((مصر إيطاليا العقارية)) وغيرهما.

كما قامت إي اف چي هيرميس بترتيب صفقات دين مع شركات التمويل العقاري الرائدة ومنها ((الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري)) (EMRC) وشركة ((بداية)) للتمويل العقاري وشركة ((التعمير للتمويل العقاري – الأولى)).

قام البنك التجاري الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.