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قطر الوطنى الأهلى يجذب 318 ألف عميل خلال عام بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

11/5/2023 2:02:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) > جذب بنك قطر الوطنى الأهلى مصر 318 ألف عميل، ليصل عدد العملاء النشطين بالبنك إلى نحو 1.72 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.4 مليون عميل نشط خلال نفس الفترة العام الماضى.

وارتفعت أصول البنك بنهاية سبتمبر من العام الحالى بنحو 107.2 مليار جنيه، لتسجل 584.04 مليار جنيه مقابل 476.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

ووفقًا لنتائج أعمال البنك، ارتفع حجم استثمارات البنك فى أذون الحزانة 100% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 67.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

فيما ارتفع حجم توظيف أصول البنك فى قروض وتسهيلات للعملاء بنحو 12.4%، لتسجل 243.5 مليار جنيه، مقابل 216.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

واستقرت حجم استثمارات البنك فى شركات تابعة وشقيقة بنهاية سبتمبر عند 540.2 مليون جنيه.

وارتفع حجم توظيف أصول البنك فى أرصدة لدى البنوك بنحو 17 مليار جنيه فى الربع الثالث، لتسجل نحو 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمر من العام الحالى، مقابل 30.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى.

وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع الأرصدة لدى البنوك الخارجية بنحو 13.4 مليار جنيه، لتسجل بنهاية سبتمبر 16.18 مليار جنيه تعادل 532 مليون دولار عند سعر صرف 30.94 جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه تعادل 113.4 مليون دولار عند سعر صرف 24.765 جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع حجم أرصدة البنك المستحقة للبنوك بنهاية سبتمبر 2023، لتسجل 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع حجم الأرصدة المستحقة لبنوك خارجية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتسجل 4.25 مليار جنيه تعادل 137.6 مليون دولار، مقابل 2.7 مليار جنيه تعادل 109.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر.

وارتفع حجم الودائع لدى البنك بنحو 91.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، لتسجل 498.3 مليار جنيه، مقابل 407.06 مليار بنهاية ديسمبر 2022.

وتراجع حجم القروض الأخرى بنهاية سبتمبر ليسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى.

وجاء ذلك بفعل تراجع حجم القروض المستحقة للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، ليصل إلى 3.16 مليار جنيه تعادل 100.2 مليون دولار ، مقابل 3.4 مليار جنيه تعادل 130.7 مليون دولار.

فضلاً عن تراجع حجم القرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 40.15 مليون جنيه، مقابل 64.17 مليون بنهاية ديسمبر الماضى.

وارتفع حجم القرض المستحق للبنك الأهلى المصرى ضمن برنامج مكافحة التلوث ليصل إلى 23.6 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليون جنيه.

MENAFN05112023000202011048ID1107375216

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