قطر الوطنى الأهلى يجذب 318 ألف عميل خلال عام بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
جذب بنك قطر الوطنى الأهلى مصر 318 ألف عميل، ليصل عدد العملاء النشطين بالبنك إلى نحو 1.72 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.4 مليون عميل نشط خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت أصول البنك بنهاية سبتمبر من العام الحالى بنحو 107.2 مليار جنيه، لتسجل 584.04 مليار جنيه مقابل 476.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ووفقًا لنتائج أعمال البنك، ارتفع حجم استثمارات البنك فى أذون الحزانة 100% لتصل إلى 135.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2023، مقابل 67.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
فيما ارتفع حجم توظيف أصول البنك فى قروض وتسهيلات للعملاء بنحو 12.4%، لتسجل 243.5 مليار جنيه، مقابل 216.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
واستقرت حجم استثمارات البنك فى شركات تابعة وشقيقة بنهاية سبتمبر عند 540.2 مليون جنيه.
وارتفع حجم توظيف أصول البنك فى أرصدة لدى البنوك بنحو 17 مليار جنيه فى الربع الثالث، لتسجل نحو 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمر من العام الحالى، مقابل 30.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى.
وجاء ذلك مدعومًا بارتفاع الأرصدة لدى البنوك الخارجية بنحو 13.4 مليار جنيه، لتسجل بنهاية سبتمبر 16.18 مليار جنيه تعادل 532 مليون دولار عند سعر صرف 30.94 جنيه، مقابل 2.8 مليار جنيه تعادل 113.4 مليون دولار عند سعر صرف 24.765 جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفع حجم أرصدة البنك المستحقة للبنوك بنهاية سبتمبر 2023، لتسجل 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار بنهاية ديسمبر 2022.
وجاءت الزيادة بسبب ارتفاع حجم الأرصدة المستحقة لبنوك خارجية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتسجل 4.25 مليار جنيه تعادل 137.6 مليون دولار، مقابل 2.7 مليار جنيه تعادل 109.6 مليون دولار بنهاية ديسمبر.
وارتفع حجم الودائع لدى البنك بنحو 91.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، لتسجل 498.3 مليار جنيه، مقابل 407.06 مليار بنهاية ديسمبر 2022.
وتراجع حجم القروض الأخرى بنهاية سبتمبر ليسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضى.
وجاء ذلك بفعل تراجع حجم القروض المستحقة للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، ليصل إلى 3.16 مليار جنيه تعادل 100.2 مليون دولار ، مقابل 3.4 مليار جنيه تعادل 130.7 مليون دولار.
فضلاً عن تراجع حجم القرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 40.15 مليون جنيه، مقابل 64.17 مليون بنهاية ديسمبر الماضى.
وارتفع حجم القرض المستحق للبنك الأهلى المصرى ضمن برنامج مكافحة التلوث ليصل إلى 23.6 مليون جنيه، مقابل 3.8 مليون جنيه.
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