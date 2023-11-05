الأهلى الكويتى يحقق صافى أرباح 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت أرباح البنك الأهلى الكويتى-مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 84% لتصل إلى 2.32 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصرى للفترة ذاتها من العام الماضى.
وبلغ صافى الدخل من العائد 2.86 مليار جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بـ 1.96 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 45.9%.
كما نما صافى الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه بالعام الماضى، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالى أصول البنك ارتفاعًا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضى والتى بلغت 75.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وارتفعت إجمالى ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه فى نهاية 2022، كما ارتفع إجمالى محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه فى نهاية العام السابق.
وقال على معرفى، رئيس مجلس إدارة البنك، إنه النتائج المالية التى حققها البنك تعكس قوة الأداء المالى داخل السوق المصرفى ما يدفع للاستمرار فى تطبيق الخطط التنموية التى ينتهجها البنك.
أوضح أن البنك نجح فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتى تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتوسع الجغرافى والتحول الرقمى بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة.
وقال خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إن النتائج المالية تظهر نجاح رؤية البنك على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحدًا من أسرع البنوك نموًا فى السوق المصرفى المصرى، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية.
أوضح أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادى على الرغم من التحديات والصعوبات التى مر بها الاقتصاد المحلى والعالمى.
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