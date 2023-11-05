الأهلى الكويتى يحقق صافى أرباح 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت أرباح البنك الأهلى الكويتى-مصر خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 84% لتصل إلى 2.32 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصرى للفترة ذاتها من العام الماضى.

وبلغ صافى الدخل من العائد 2.86 مليار جنيه مصرى بنهاية الربع الثالث من العام الجارى مقارنة بـ 1.96 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 45.9%.

كما نما صافى الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه بالعام الماضى، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.

ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالى أصول البنك ارتفاعًا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضى والتى بلغت 75.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.

وارتفعت إجمالى ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه فى نهاية 2022، كما ارتفع إجمالى محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه فى نهاية العام السابق.

وقال على معرفى، رئيس مجلس إدارة البنك، إنه النتائج المالية التى حققها البنك تعكس قوة الأداء المالى داخل السوق المصرفى ما يدفع للاستمرار فى تطبيق الخطط التنموية التى ينتهجها البنك.

أوضح أن البنك نجح فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتى تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى والتوسع الجغرافى والتحول الرقمى بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزى المصرى ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة.

وقال خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، إن النتائج المالية تظهر نجاح رؤية البنك على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحدًا من أسرع البنوك نموًا فى السوق المصرفى المصرى، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية.

أوضح أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادى على الرغم من التحديات والصعوبات التى مر بها الاقتصاد المحلى والعالمى.