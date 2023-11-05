التجارى الدولى يُخفض القيمة الدفترية لبنك ماى فير الكينى 32% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
قررت إدارة البنك التجارى الدولى، إجراء خفض محاسبى على استثمارات البنك الكينية، بناءً على الاختلافات الشديدة فى افتراضات الاقتصاد الكلى وخطط العمل التى تم إجراؤها فى وقت الاستحواذ.
وأظهرت القوائم المالية للبنك عن الربع الثالث من 2023، تراجع صافى القيمة الدفترية لاستثمارات البنك فى كينيا 32.14%، مُسجلة نحو 65.3 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة مع 96.26 مليون جنيه فى ديسمبر 2022.
وحصل البنك خلال 2023، على موافقتى البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الكينى بشأن الاستحواذ على حصة 49% فى البنك التجارى الدولى CIB كينيا، ليصبح مملوكًا بالكامل للبنك وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه.
وقال البنك فى بيان مجلس الإدارة، إنه يُركز على كون الشركة التابعة الكينية هى أول عملية استحواذ دولية ضمن استراتيجية التوسع فى شرق أفريقيا.
وارتفعت صافى أرباح البنك التجارى الدولى نحو 84% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، مُسجلة 22.4 مليار جنيه، ويتواجد البنك فى السوق الكينى بدءًا من أبريل 2020 من خلال استحواذه على حصة 51% فى بنك (ماى فير Mayfair).
وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال أول تسعة أشهر من 2023 مسجلا نحو 37.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 21.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.
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