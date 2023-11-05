التجارى الدولى يُخفض القيمة الدفترية لبنك ماى فير الكينى 32% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > قررت إدارة البنك التجارى الدولى، إجراء خفض محاسبى على استثمارات البنك الكينية، بناءً على الاختلافات الشديدة فى افتراضات الاقتصاد الكلى وخطط العمل التى تم إجراؤها فى وقت الاستحواذ.

وأظهرت القوائم المالية للبنك عن الربع الثالث من 2023، تراجع صافى القيمة الدفترية لاستثمارات البنك فى كينيا 32.14%، مُسجلة نحو 65.3 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى، مقارنة مع 96.26 مليون جنيه فى ديسمبر 2022.

وحصل البنك خلال 2023، على موافقتى البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الكينى بشأن الاستحواذ على حصة 49% فى البنك التجارى الدولى CIB كينيا، ليصبح مملوكًا بالكامل للبنك وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه.

وقال البنك فى بيان مجلس الإدارة، إنه يُركز على كون الشركة التابعة الكينية هى أول عملية استحواذ دولية ضمن استراتيجية التوسع فى شرق أفريقيا.

وارتفعت صافى أرباح البنك التجارى الدولى نحو 84% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى، مُسجلة 22.4 مليار جنيه، ويتواجد البنك فى السوق الكينى بدءًا من أبريل 2020 من خلال استحواذه على حصة 51% فى بنك (ماى فير Mayfair).

وارتفع صافى دخل البنك من العائد خلال أول تسعة أشهر من 2023 مسجلا نحو 37.73 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 21.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.