130 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال أكتوبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة 130 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إلى 35.1 مليار دولار مقابل 34.97 مليار دولار فى سبتمبر 2023.
وواصل احتياطى النقد الأجنبى المصرى زيادته التدريجية منذ أغسطس 2022، وارتفع خلال آخر 15 شهرا نحو 1.96 مليار دولار.
ويتكون احتياطى النقد الأجنبى من سلة عملات أجنبية وذهب وحقوق سحب خاصة.
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