130 مليون دولار زيادة فى احتياطى النقد الأجنبى لمصر خلال أكتوبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بقيمة 130 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضى، ليصل إلى 35.1 مليار دولار مقابل 34.97 مليار دولار فى سبتمبر 2023.

وواصل احتياطى النقد الأجنبى المصرى زيادته التدريجية منذ أغسطس 2022، وارتفع خلال آخر 15 شهرا نحو 1.96 مليار دولار.

ويتكون احتياطى النقد الأجنبى من سلة عملات أجنبية وذهب وحقوق سحب خاصة.