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الإنتاج الحربي تبحث مستجدات التعاون مع بابيريوس إيجيبت

11/5/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع هبة نايل المدير التنفيذي لشركة“بابيريوس إيجيبت” لتصنيع ألياف الموز، مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

يأتي اللقاء في ضوء التعاون القائم بين والوزارة الشركة الأسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.

وقال الوزير، إن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة“بابيريوس” وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهى إنشاء خط إنتاج أوتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى“مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات”، على أن تقوم الشركة الأسترالية بشراء كامل الإنتاج من الوزارة وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج.

من جانبها، أكدت هبة نايل المدير التنفيذي لشركة“بابيريوس إيجيبت”، أن الشركة ستقوم بتوريد وتركيب كافة المعدات الخاصة بخط الإنتاج الجديد داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات“م/ 200 الحربى” قريباً؛ وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز المبنى.

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