الإنتاج الحربي تبحث مستجدات التعاون مع بابيريوس إيجيبت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع هبة نايل المدير التنفيذي لشركة“بابيريوس إيجيبت” لتصنيع ألياف الموز، مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.
يأتي اللقاء في ضوء التعاون القائم بين والوزارة الشركة الأسترالية لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة، وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة.
وقال الوزير، إن تطبيق هذه المنظومة جاء على مرحلتين، الأولى قامت بها شركة“بابيريوس” وتم فيها إقامة مصنع بمحافظة سوهاج لتحويل المخلفات إلى ألياف، والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهى إنشاء خط إنتاج أوتوماتيكي متكامل لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف الموز وذلك داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى“مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات”، على أن تقوم الشركة الأسترالية بشراء كامل الإنتاج من الوزارة وكذا تسويقه محلياً وتصديره للخارج.
من جانبها، أكدت هبة نايل المدير التنفيذي لشركة“بابيريوس إيجيبت”، أن الشركة ستقوم بتوريد وتركيب كافة المعدات الخاصة بخط الإنتاج الجديد داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات“م/ 200 الحربى” قريباً؛ وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز المبنى.
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