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رجال أعمال إسكندرية تناقش مع المركزى مشكلات التعاملات البنكية

11/5/2023 2:02:32 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ناقشت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، مع عدد من ممثلى البنك المركزى، المعوقات والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة التى تتعلق بالتعاملات البنكية، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض.

وبحسب بيان صحفى طالب ممثلو الجمعية خلال اللقاء بحل مشكلة عدم توفر كروت ميزة التى تواجه مشروع الإقراض أحيانا، إضافة إلى مشكلة عدم توفر إمكانية التحويلات الإلكترونية إلى الكروت فى بعض البنوك والتى تحمل مشروع الإقراض أعباءً إدارية.

وبحسب البيان قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى إنه تم خفض مدة وإجراءات الحصول على الائتمان، كما تم الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثانى، مما سيساعد على الشمول المالى وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان.

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