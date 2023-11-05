رجال أعمال إسكندرية تناقش مع المركزى مشكلات التعاملات البنكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقشت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، مع عدد من ممثلى البنك المركزى، المعوقات والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال خاصة التى تتعلق بالتعاملات البنكية، فضلا عن مناقشة بعض الموضوعات التى تهم مشروع الإقراض.
وبحسب بيان صحفى طالب ممثلو الجمعية خلال اللقاء بحل مشكلة عدم توفر كروت ميزة التى تواجه مشروع الإقراض أحيانا، إضافة إلى مشكلة عدم توفر إمكانية التحويلات الإلكترونية إلى الكروت فى بعض البنوك والتى تحمل مشروع الإقراض أعباءً إدارية.
وبحسب البيان قال شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى إنه تم خفض مدة وإجراءات الحصول على الائتمان، كما تم الانتهاء من اشتراطات ترخيص البنوك من المستوى الثانى، مما سيساعد على الشمول المالى وحصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ائتمان.
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