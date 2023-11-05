رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى واللوجيستيات

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولى وزارة النقل.

وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجارى، تحت شعار“توطين صناعة وسائل النقل فى مصر”، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبري.

وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائى الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمى من شبكة القطار الكهربائى السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، والمترو.

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، وما تضمن ذلك من عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية“عربة قلاب – عربة غلال”، وكذا نموذج لمزلقان إلكترونى ومفاتيح السكة الحديد، هذا إلى جانب تفقد عدد من وسائل النقل الجماعى الحديثة صديقة البيئة، من الأتوبيس الترددى BRT، وأتوبيسات العاصمة، وتاكسى العاصمة، وأتوبيسات السوبرجيت، هذا بالإضافة إلى لنش بحرى مطاط فيبر جلاس“تحيا مصر” المخصص لأغراض التأمين.

وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول مكونات وإمكانات لمختلف الوحدات التى تم تفقدها والمصنعة فى مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها فى مصر.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد القطار الكهربائى السريع، مستمعا لشرح حول مكوناته، وإمكاناته، وما به من وسائل أمان ورفاهية.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى الجناح الخاص بوزارة النقل بالمعرض حيث قدم رؤساء كل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عرضا حول أهم المشروعات الجارى تنفيذها وخطة توطين الصناعة، كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية فى كل قطاع فى ظل المناخ الاستثمارى الواعد الذى تتمتع به مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث فى المسافة من (إمبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى جامعة القاهرة، هذا ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقى خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعى والجر الكهربائى لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول فى محطة ناصر، والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس فى محطة العباسية، والقطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائرى عند محطة الطريق الدائرى وبالتالى ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.

كما تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر/العاصمة الإدارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، حيث يبلغ طول خط مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد (1) مركز سيطرة وتحكم، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذى يصل اجمالى أطوالهما الى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما ‏من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.

وتم إعطاء الإذن أيضا بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بنى سويف / أسيوط من برج المنيا، حيث يبلغ طول الخط 250 كم، ومنفذ بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان فى العالم، ويتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا.

وخلال الجولة التفقدية تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائى السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، وتم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100% توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على مساحة نحو 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل، المعصرة ويضم عدة مبان اخرى تتضمن المقر الإداري، والمعمل المركزي، والمخازن الرئيسية، بالإضافة الى وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالى 7 آلاف متر مربع.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد باقى اجنحة المعرض والخاصة بالشركات العالمية التى تتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل سواء فى مجال التصنيع المحلى فى قطاع النقل أو فى مجال ادارة وتشغيل عدد من المحطات البحرية والمرافق المختلفة، أو فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مختلف قطاعات النقل، وتضم الأجنحة الخاصة بالشركات العالمية” Alstom، Siemens ، Colway، Skoda، Neric”.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد الأجنحة الخاصة بشركة“MCV”، وشركة“HUTCHISON”، وشركة“DP WORLD”، وجناح موانئ أبو ظبي.