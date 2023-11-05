رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى واللوجيستيات

(MENAFN
- Al-Borsa News) مدبولى يشهد التشغيل التجريبى للمرحلة النهائية من الخط الثالث للمترو ومونوريل شرق النيل
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى مسئولى وزارة النقل.
وتقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجارى، تحت شعار“توطين صناعة وسائل النقل فى مصر”، ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، حيث يشارك فيه هذا العام 350 شركة من نحو 50 دولة، ويحضر المؤتمر أيضا عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، وسفراء عدد من الدول المختلفة، وكذا رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال النقل، حيث يصل عددهم إلى 33 رئيس شركة عالمية كبري.
وبدأت فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الدولى بتفقد رئيس الوزراء ووزير النقل والحضور اصطفافا بالساحة الخارجية للمعرض لعدد من وسائل النقل المختلفة، منها ما يتعلق بمشروعات الجر الكهربائى الجديدة، حيث تفقد وحدات أول قطار إقليمى من شبكة القطار الكهربائى السريع، وكذا وحدات القطار الكهربائى الخفيف، والمونوريل، والمترو.
كما تفقد رئيس الوزراء عددا من نماذج توطين صناعات السكك الحديدية، وما تضمن ذلك من عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية“عربة قلاب – عربة غلال”، وكذا نموذج لمزلقان إلكترونى ومفاتيح السكة الحديد، هذا إلى جانب تفقد عدد من وسائل النقل الجماعى الحديثة صديقة البيئة، من الأتوبيس الترددى BRT، وأتوبيسات العاصمة، وتاكسى العاصمة، وأتوبيسات السوبرجيت، هذا بالإضافة إلى لنش بحرى مطاط فيبر جلاس“تحيا مصر” المخصص لأغراض التأمين.
وخلال التفقد استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير النقل حول مكونات وإمكانات لمختلف الوحدات التى تم تفقدها والمصنعة فى مصر بالكامل أو المتعاقد على تجميعها وتصنيعها فى مصر.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد القطار الكهربائى السريع، مستمعا لشرح حول مكوناته، وإمكاناته، وما به من وسائل أمان ورفاهية.
ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى الجناح الخاص بوزارة النقل بالمعرض حيث قدم رؤساء كل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري، وقطاع النقل البحري، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، عرضا حول أهم المشروعات الجارى تنفيذها وخطة توطين الصناعة، كما تم استعراض أهم الفرص الاستثمارية فى كل قطاع فى ظل المناخ الاستثمارى الواعد الذى تتمتع به مصر.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى إعطاء الإذن ببدء التشغيل التجريبى لعدد من مشروعات وزارة النقل وتشغيل وافتتاح عدد آخر من المشروعات حيث تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث فى المسافة من (إمبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية، وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى جامعة القاهرة، هذا ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقى خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعى والجر الكهربائى لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول فى محطة ناصر، والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس فى محطة العباسية، والقطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائرى عند محطة الطريق الدائرى وبالتالى ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.
كما تم إعطاء الإذن بالتشغيل التجريبى لمونوريل شرق النيل (مدينة نصر/العاصمة الإدارية الجديدة) بمحطة المشير طنطاوي، حيث يبلغ طول خط مونوريل شرق النيل 56 كم، وعدد 22 محطة، وعدد (1) مركز سيطرة وتحكم، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل والذى يصل اجمالى أطوالهما الى 100 كم وبعدد 35 محطة باعتبارهما من وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة.
ويربط مونوريل شرق النيل مدينة نصر بالعاصمة الإدارية ويتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحى السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا إلى الوفاء والأمل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوى وشارع التسعين الجنوبى وصولا إلى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا المسار يخدم العديد من المناطق السكنية المزدحمة.
وتم إعطاء الإذن أيضا بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بنى سويف / أسيوط من برج المنيا، حيث يبلغ طول الخط 250 كم، ومنفذ بمعرفة شركة الستوم العالمية بنظام الكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان فى العالم، ويتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا.
وخلال الجولة التفقدية تم تشغيل وافتتاح مصنع الفلنكات الخرسانية الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، وذلك لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائى السريع للشركة باستثمارات تبلغ حوالى 500 مليون جنيه، وتم انشاء المصنع خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيد مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100% توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع حوالى 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على مساحة نحو 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل، المعصرة ويضم عدة مبان اخرى تتضمن المقر الإداري، والمعمل المركزي، والمخازن الرئيسية، بالإضافة الى وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالى 7 آلاف متر مربع.
ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد باقى اجنحة المعرض والخاصة بالشركات العالمية التى تتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل سواء فى مجال التصنيع المحلى فى قطاع النقل أو فى مجال ادارة وتشغيل عدد من المحطات البحرية والمرافق المختلفة، أو فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى مختلف قطاعات النقل، وتضم الأجنحة الخاصة بالشركات العالمية” Alstom، Siemens ، Colway، Skoda، Neric”.
وحرص رئيس الوزراء على تفقد الأجنحة الخاصة بشركة“MCV”، وشركة“HUTCHISON”، وشركة“DP WORLD”، وجناح موانئ أبو ظبي.
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