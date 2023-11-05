اقتصادية قناة السويس تطلق منصة رقمية للخدمات الجمركية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستهدف تطوير كافة الموانئ التابعة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية.
وأضاف، خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا الذي افتتح اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية بالمنطقة العام المقبل، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة بالموانئ وإضافة خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.
وأشار إلى نجاح تجربة عملية لتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر، في باكورة هذا النوع من عمليات تموين السفن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.
ونوه رئيس المنطقة، إلى حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالي 2022-2023؛ بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية“نيرك”، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا.
وكات شركة“نيرك” قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.
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