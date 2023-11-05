اقتصادية قناة السويس تطلق منصة رقمية للخدمات الجمركية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستهدف تطوير كافة الموانئ التابعة، والاستفادة من التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية للوصول لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف، خلال مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا الذي افتتح اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق منصة رقمية للخدمات الجمركية واللوجستية بالمنطقة العام المقبل، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات المقدمة بالموانئ وإضافة خدمات تموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر.

وأشار إلى نجاح تجربة عملية لتموين أول سفينة في العالم تعمل بالوقود الأخضر، في باكورة هذا النوع من عمليات تموين السفن في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

ونوه رئيس المنطقة، إلى حجم المشروعات المتعاقد على تنفيذها أو الحاصلة على موافقة نهائية في الموانئ البحرية التابعة للهيئة والبالغة 7 مشروعات خلال العام المالي 2022-2023؛ بإجمالي استثمارات 1.34 مليار دولار، حيث بلغ أطوال الأرصفة المخصصة لهذه المشروعات 4455 متر أرصفة، وساحات تداول بمساحة إجمالية 2.85 مليون متر مربع.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا فاعلًا في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موضحًا أن الإنشاءات جارية بمصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية“نيرك”، الذي يهدف إلى تجميع مركبات القطارات ومترو الأنفاق محليًّا.

وكات شركة“نيرك” قد وقعت اتفاقية تعاون مع شركة هيونداي روتم لتوريد 320 عربة مترو لخط الأنفاق 2 و3 وجارٍ التعاقد على إنتاج 500 عربة ركاب سكك حديدية.