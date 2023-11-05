شركات الأسمدة تستأنف عملها بكامل طاقتها بعد عودة الغاز

استأنفت شركات الأسمدة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة إمدادات الغاز إلى طبيعتها مطلع الأسبوع الجارى، بعد نحو أسبوع من تقليصها.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحكومة استجابت لمطالب شركات الأسمدة بعد توضيح حجم طلبات التصدير المتعاقد عليها ومرتقب توريدها بنهاية العام.

أضاف لـ“البورصة” أن شركات القطاع تعاملت مع قرار التخفيض على أنه مؤقت.. لكن توقيت القرار فى ظل التزام الشركات بتوريد كميات محددة يهدد بخروجها من بعض الأسواق التصديرية.

قال أبو المكارم إن المجلس يتطلع إلى تحقيق قفزة كبيرة فى صادرات الأسمدة، ومن المتوقع تجاوزها حاجز 3.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى رغم انخفاض سعر السماد عالميًا.

لفت إلى أن المصانع استعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية مع بداية الإسبوع الجارى، الأمر الذى سيمكنها من الوفاء بطلبات التصدير من جهة، وزيادة المخزون تحسبًا لأى مستجدات قد تطرأ على السوق مستقبلا.

قالت مصادر بمصانع أسمدة لـ”البورصة” إن كميات الغاز الموردة للمصانع عادت بالكامل، مرة أخرى بعدما كانت قد تقلصت بنسبة 30% الأسبوع الماضى.

وكانت مصادر بالمصانع كثيفة الاستهلاك قالت لـ”البورصة” إن الحكومة خفضت إمدادات الغاز بنحو 30%، بالتزامن مع بيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى، بإعلان الحكومة عن توقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالكامل.

لكن مصدر بوزارة البترول أفاد لـ”رويترز” الخميس، أن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر.

وقبل إغلاق إسرائيل حقل تمار عقب الحرب التى تشنها على قطاع غزة، كانت تُصدر لمصر نحو 810 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.

وأعادت إسرائيل توجيه الصادرات إلى مصر عبر الأردن من حقل ليفاثيان بعد وقف الإنتاج من حقل تمار، الذى كان يتم توريد إنتاجه لمصر.

ذكر مصدر مطلع بشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، أن الغاز المورد للشركة شهد ارتفاعًا ليصل إلى معدلاته الطبيعية مع بداية الأسبوع الجارى.

وأضاف فى تصريحات لـ”البورصة أن تأثير إنخفاض ضغط الغاز خلال الأسبوع الماضى كان غير ملحوظ نظرًا لامتلاك الشركة مخزون استراتيجى من جميع المنتجات الرئيسية.