شركات الأسمدة تستأنف عملها بكامل طاقتها بعد عودة الغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو المكارم: عودة الغاز يمكن المصانع من الوفاء بطلبات التصدير
استأنفت شركات الأسمدة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة إمدادات الغاز إلى طبيعتها مطلع الأسبوع الجارى، بعد نحو أسبوع من تقليصها.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحكومة استجابت لمطالب شركات الأسمدة بعد توضيح حجم طلبات التصدير المتعاقد عليها ومرتقب توريدها بنهاية العام.
أضاف لـ“البورصة” أن شركات القطاع تعاملت مع قرار التخفيض على أنه مؤقت.. لكن توقيت القرار فى ظل التزام الشركات بتوريد كميات محددة يهدد بخروجها من بعض الأسواق التصديرية.
قال أبو المكارم إن المجلس يتطلع إلى تحقيق قفزة كبيرة فى صادرات الأسمدة، ومن المتوقع تجاوزها حاجز 3.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى رغم انخفاض سعر السماد عالميًا.
لفت إلى أن المصانع استعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية مع بداية الإسبوع الجارى، الأمر الذى سيمكنها من الوفاء بطلبات التصدير من جهة، وزيادة المخزون تحسبًا لأى مستجدات قد تطرأ على السوق مستقبلا.
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قالت مصادر بمصانع أسمدة لـ”البورصة” إن كميات الغاز الموردة للمصانع عادت بالكامل، مرة أخرى بعدما كانت قد تقلصت بنسبة 30% الأسبوع الماضى.
وكانت مصادر بالمصانع كثيفة الاستهلاك قالت لـ”البورصة” إن الحكومة خفضت إمدادات الغاز بنحو 30%، بالتزامن مع بيان صادر عن مجلس الوزراء المصرى، بإعلان الحكومة عن توقف صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالكامل.
لكن مصدر بوزارة البترول أفاد لـ”رويترز” الخميس، أن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز الطبيعى إلى مصر.
وقبل إغلاق إسرائيل حقل تمار عقب الحرب التى تشنها على قطاع غزة، كانت تُصدر لمصر نحو 810 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا.
وأعادت إسرائيل توجيه الصادرات إلى مصر عبر الأردن من حقل ليفاثيان بعد وقف الإنتاج من حقل تمار، الذى كان يتم توريد إنتاجه لمصر.
ذكر مصدر مطلع بشركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، أن الغاز المورد للشركة شهد ارتفاعًا ليصل إلى معدلاته الطبيعية مع بداية الأسبوع الجارى.
وأضاف فى تصريحات لـ”البورصة أن تأثير إنخفاض ضغط الغاز خلال الأسبوع الماضى كان غير ملحوظ نظرًا لامتلاك الشركة مخزون استراتيجى من جميع المنتجات الرئيسية.
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