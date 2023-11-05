السعيد: إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع بمساحة 1.3 مليون متر العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المخطط إقامة مشروعات بقطاع التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2023-2024، تتمثل فى إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من ثمانى إلى تسعة أشهر.
أضافت فى بيان أن ذلك سيكون بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية.
أضافت أنه من المقرر التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة، بالإضافة إلى دعم تشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التى يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر.
أوضحت أن وزارة التموين تعكف على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
ولفتت الوزيرة إلى صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملى البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائى بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023.
وتعمل وزارة التموين على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة.
وفى مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالى ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالى 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن.
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