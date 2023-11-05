السعيد: إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع بمساحة 1.3 مليون متر العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه من المخطط إقامة مشروعات بقطاع التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2023-2024، تتمثل فى إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من ثمانى إلى تسعة أشهر.

أضافت فى بيان أن ذلك سيكون بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية.

أضافت أنه من المقرر التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة، بالإضافة إلى دعم تشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التى يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر.

أوضحت أن وزارة التموين تعكف على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.

ولفتت الوزيرة إلى صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، واستخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة الـمعيلة، والـمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملى البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائى بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023.

وتعمل وزارة التموين على استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة.

وفى مجال تطوير الـمُجمّعات الاستهلاكية تم تطوير نحو 494 مُجمعًا استهلاكيًا، بتكلفة 260 مليون جنيه، وبذلك يصبح إجمالى ما تم تطويره خلال الفترة (2020 – 2022) حوالى 574 مُجمعًا بتكلفة تُناهز 335 مليون جنيه، إلى جانب افتتاح نحو 940 منفذًا جديدًا لـمشروع جمعيتى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه نحو 7.7 ألف منفذ حتى الآن.