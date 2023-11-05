((تصديرى الكيماويات)) يتفق مع ((تانك أويل)) لمساعدة شركات القطاع على التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مع شركة“تانك أويل” المتخصصة فى إجراءات التفتيش والمعاينة، لدعم الشركات أعضاء المجلس وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية لمطابقتها للأسواق المستوردة.
قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس، إن الاتفاقية ستساهم فى مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى دول أوروبا، خاصة أنها سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى وهو يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية.
جاءت صادرات الأسمدة فى المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار فيما جاءت الكيماويات غير العضوية فى المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.
ووصل عدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 1706 شركة بمعدل نمو 9%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.
قال أيمن التطاوى المدير التنفيذى لشركة تانك أويل، إن الاتفاق يسعى لدعم اتجاه الدولة الاستراتيجى لدعم الصادرات والمصدرين وزيادة مساهمة تصدير المنتجات غير البترولية فى الناتج القومى المحلى.
أوضح أن الشركة تخطط لرفع قدرات الشركات المصدرة للمنتجات الكيماوية والأسمدة عن طريق تلبية احتياجاتهم المتزايدة لتوفير خدمات التفتيش، والمطابقة فضلا عن إتمام التحاليل وإصدار الشهادات على أعلى مستوى من الحيادية والدقة والاحترافية إلى جانب تحقيق الاستفادة من خبرة المجلس التصديرى للكيماويات.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى الكيماويات، فى بيان، إن المجلس اختار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا وعدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية، بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.
وبحسب أبو المكارم انضم خلال العام الحالى نحو 101 مصدر جديد للقطاع وجار توفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحة جديدة من الشركات.
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