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((تصديرى الكيماويات)) يتفق مع ((تانك أويل)) لمساعدة شركات القطاع على التصدير

11/5/2023 2:02:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاق تعاون مع شركة“تانك أويل” المتخصصة فى إجراءات التفتيش والمعاينة، لدعم الشركات أعضاء المجلس وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية لمطابقتها للأسواق المستوردة.

قال محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس، إن الاتفاقية ستساهم فى مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية إلى دول أوروبا، خاصة أنها سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجارى وهو يمثل 19% من إجمالى الصادرات المصرية.
جاءت صادرات الأسمدة فى المرتبة الأولى بقيمة 1.7 مليار دولار، يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار فيما جاءت الكيماويات غير العضوية فى المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار.

ووصل عدد الشركات المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 1706 شركة بمعدل نمو 9%، مقارنة بنفس الفترة من 2022.

قال أيمن التطاوى المدير التنفيذى لشركة تانك أويل، إن الاتفاق يسعى لدعم اتجاه الدولة الاستراتيجى لدعم الصادرات والمصدرين وزيادة مساهمة تصدير المنتجات غير البترولية فى الناتج القومى المحلى.

أوضح أن الشركة تخطط لرفع قدرات الشركات المصدرة للمنتجات الكيماوية والأسمدة عن طريق تلبية احتياجاتهم المتزايدة لتوفير خدمات التفتيش، والمطابقة فضلا عن إتمام التحاليل وإصدار الشهادات على أعلى مستوى من الحيادية والدقة والاحترافية إلى جانب تحقيق الاستفادة من خبرة المجلس التصديرى للكيماويات.

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى الكيماويات، فى بيان، إن المجلس اختار عدد من الدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة لتسيير بعثات تجارية لشرق وغرب أفريقيا وعدد من الدول العربية وأسواق أمريكا اللاتينية، بدعم وتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي.

وبحسب أبو المكارم انضم خلال العام الحالى نحو 101 مصدر جديد للقطاع وجار توفير العديد من الفرص التصديرية والأنشطة التسويقية لشريحة جديدة من الشركات.

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