محافظ قنا: إنشاء مشروعين بالمنطقة الحرة بقفط باستثمارات 6.5 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط على إنشاء مشروعين بالمنطقة الحرة باستثمارات 6.5 مليون دولار، الأول هو شركة“جنات للمواد الغذائية”، وتعمل في مجال تقشير السمسم وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية وفرز وتحميص الفول السوداني وإنتاج الزبدة وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات، وتم تخصيص مساحة 4200 متر لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، وسوف يتم تصدير 80% من الإنتاج السنوي للشركة إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت المحافظة – في بيان – أن المشروع الثاني هو شركة“يورو كوموديتيز” لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية ومنتجات الأعلاف على مساحة 1479 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار، وتوفر 34 فرصة عمل للشباب.
وقال الداودي إنه تمت الموافقة على مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية، وشركة“إيجل وود إندستريز”، مشيرا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بهدف الحفاظ على استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
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