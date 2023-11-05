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محافظ قنا: إنشاء مشروعين بالمنطقة الحرة بقفط باستثمارات 6.5 مليون دولار

11/5/2023 2:02:31 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن محافظ قنا أشرف الداودي، موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط على إنشاء مشروعين بالمنطقة الحرة باستثمارات 6.5 مليون دولار، الأول هو شركة“جنات للمواد الغذائية”، وتعمل في مجال تقشير السمسم وصناعة الطحينة والحلاوة الطحنية وفرز وتحميص الفول السوداني وإنتاج الزبدة وإنتاج البسكويت وجميع أنواع الحلويات، وتم تخصيص مساحة 4200 متر لإنشاء الشركة عليها بتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار، وسوف يتم تصدير 80% من الإنتاج السنوي للشركة إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت المحافظة – في بيان – أن المشروع الثاني هو شركة“يورو كوموديتيز” لتجارة المناطق الحرة، وتعمل في مجال تخزين القمح والحبوب الزراعية ومنتجات الأعلاف على مساحة 1479 متر، بتكلفة مالية تصل إلى 1.5 مليون دولار، وتوفر 34 فرصة عمل للشباب.

وقال الداودي إنه تمت الموافقة على مد مدة الترخيص المؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لكل من شركة جلوبال لتصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية، وشركة“إيجل وود إندستريز”، مشيرا إلى حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بهدف الحفاظ على استمرار استثماراتهم والتوسع فيها، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

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