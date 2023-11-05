البريطانية للاستثمار تستثمر 200 مليون دولار فى البنية التحتية خلال 5 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى BII” استثمار 200 مليون دولار فى البنية التحتية للمياه خلال 5 سنوات المقبلة، كجزء من التزامها بتوفير تمويل التكيف والصمود والعمل على حشد المزيد من الموارد.

وأطلقت المؤسسة، فى وقت سابق من هذا العام، منصة تطوير البنية التحتية للمياه فى إفريقيا (AWID) فى مصر بالشراكة مع“ماتيتو” لتطوير مشاريع المياه الذكية مناخيا على نطاق واسع ولزيادة الأمن المائى فى جميع أنحاء إفريقيا.

وأصدرت البريطانية للاستثمار الدولى BII، دليلا تفصيليا حول توسيع نطاق تمويل التكيف مع تغير المناخ من أجل تحقيق نظم مائية أكثر صمودًا فى مواجهة المناخ فى مصر، ويأتى ذلك فى إطار برنامج التكيف مع تغير المناخ والطاقة المتجددة من أجل المياه، الذى أطلقته المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى مؤخرا.

وقالت شيرين شهدي، رئيس مكتب القاهرة ومدير عام التغطية فى إفريقيا“للمؤسسة البريطانية للاستثمار”، إن BII ستواصل تقديم الدعم لمصر نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً، ويمثل تقرير دراسة الحالة CARE من أجل المياه خطوة أخرى إلى الأمام، ويدعو التقرير إلى اتباع نهج شامل لتقييم المخاطر المناخية وتحديد فرص الاستثمار فى سلسلة القيمة الخاصة بالمياه، بدءاً من إدارة الموارد المائية ونقل وتوزيع الإمدادات ومعالجة مياه الصرف الصحي، لضمان تلبية أنظمة المياه لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه.

وقالت أمل-لى أمين، المدير العام ورئيس قسم المناخ والتنوع والاستشارات فى المؤسسة، إن الصمود والتكيف مع تغير المناخ ركيزة أساسية لإستراتيجيتنا فى BII، ورغم أن التمويل الإنمائى يلعب دوراً مهماً، إلا أننا لا يمكن أن نعمل بمفردنا، وتسلط دراسة الحالة CARE من أجل المياه فى مصر الضوء على الحاجة إلى التعاون بشكل منتظم بين أصحاب المصلحة المحليين وشركاء التمويل الإنمائى المعنيين، لتوسيع نطاق تمويل التكيف وبناء أنظمة مياه أكثر استدامة لمواجهة آثار المناخ.

ويعد توفير الاستثمارات فى مجال المياه فى إفريقيا أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات القارة المتزايدة والتصدى لتحديات تغير المناخ، وتشير التقديرات إلى أنه يلزم استثمار ما لا يقل عن 30 مليار دولار أمريكى سنويًا فى إفريقيا لتحقيق الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن المياه والصرف الصحى بحلول عام 2030.

وأوضح تقرير الأمم المتحدة الأخير حول أمن المياه العالمى لعام 2023 أن أكثر من 400 مليون شخص فى إفريقيا يفتقرون إلى الوصول إلى مياه نظيفة، وأكثر من 750 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي. كما وضع فى التصنيف 13 دولة إفريقية تعانى من نقص حاد فى المياه، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى 230 مليون شخص فى إفريقيا يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.