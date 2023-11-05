قريبًا.. إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، وسيتم إطلاقها قريبًا.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، تناول الرئيس التنفيذى للهيئة مستجدات منح“الرخصة الذهبية” بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى منح الهيئة 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالى عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.

وأوضح حسام هيبة، أن منظومة الموافقة الواحدة“الرخصة الذهبية”، مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات، وبالتالى يتم التوسع فيها حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك تصورا بهذا الشأن سيتم استعراضه خلال الاجتماعات القادمة لمجلس الوزراء.

فيما أكد رئيس الوزراء على وجوب أن يكون هناك محدد مهم للحصول على الرخصة الذهبية، يتمثل فى قيمة المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية، وذلك بخلاف المشروعات الاستراتيجية التى تم التوافق على حصولها على الرخصة الذهبية.

وتم خلال اللقاء، تناول الإجراءات والجهود المبذولة حتى الآن استعداداً لتنظيم المنتدى القومى للاستثمار، المُقرر أن يعقد فى أبريل المقبل، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية الاعداد الجيد لهذا المنتدى بالتعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية والقطاع الخاص، وصولا لأن تكون هناك فرص استثمارية جاهزة للطرح، وكذا الاتفاق على المشروعات والاستثمارات التى سيتم ضخها.

وفى هذا الصدد، تم استعراض أهم نتائج أعمال مجموعة العمل المصغرة بشأن عقد المنتدى القومى للاستثمار، والأدوار المنوطة بمختلف جهات الدولة سعياً لنجاح فعاليات هذا المنتدى المهم.

كما تطرق حسام هيبة، إلى جهود الهيئة الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، موضحًا نتائج زياراته الأخيرة للترويج للمشروعات فى عدد من الدول، آخرها زيارته إلى اليابان، والتى شهدت عددا من اللقاءات مع كبرى الشركات اليابانية فى العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا اهتمام الجانب اليابانى بضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، الذى يعتبر مركزا رئيسيا لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

ولفت“هيبة” أيضًا إلى لقاءاته مع صناديق الاستثمار، والمستثمرين فى عدد من الدول، والتى تم خلالها استعراض أهم الحوافز التى يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة فى مصر بنظام المناطق الحرة، ودور الهيئة فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات والمزايا التنافسية التى تتيحها الدولة المصرية.

وأكد أن هناك نتائج مبشرة لهذه الزيارات حيث بدأ عدد من المستثمرين، خاصة الصينيين فى التناقش بشأن إقامة عدد من المصانع، والتفاوض بشأن الأراضى التى سيحصلون عليها، وهو نفس الأمر الذى ينطبق على عدد من المستثمرين الأتراك الذين أبدوا اهتمامهم بالبحث عن أسواق بديلة للتصنيع ويأتى فى مقدمتها مصر، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية أيضًا مع مستثمرين آخرين.

وفيما يتعلق بقطاع ريادة الأعمال، أشار حسام هيبة إلى ما يحظى به هذا القطاع من الاهتمام، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخاص بوحدة ريادة الأعمال، وجار الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة به بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق هذه المنصة خلال الفترة القليلة القادمة.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الجهود المبذولة حالياً فى إطار تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير المرافق بمختلف المناطق الحرة، جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى عدد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية المرجوة، وزيادة حجم الصادرات، وبما يُحسن من الوضع التنافسى للمنتجات الوطنية، واستهداف العديد من الأسواق الخارجية الجديدة.

ولفت حسام هيبة إلى أنه تم التقدم بطلب للحصول على أراض جديدة بهدف التوسع فى المناطق الحرة، وإنشاء 4 مناطق حرة جديدة.



