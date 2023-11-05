إزالة مخالفات البناء تهبط بأسعار الأسمنت 40% خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشال: 1600 جنيه تراجعًا في الطن خلال أسبوع واحد
انخفضت أسعار الأسمنت بنحو 1600 جنيه للطن خلال أسبوع ليسجل 2.4 ألف جنيه، مقابل 4 آلاف جنيه الأسبوع الماضى، متأثرة بأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مما أدى إلى زيادة المعروض.
قال حسين الشال، أحد تجار مواد البناء بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأسمنت فقدت نحو 1600 جنيه للطن خلال أسبوع، لتسجل 2400 جنيه للطن، بعد وصولها لمستويات قياسية مدعومة بأعمال البناء والإنشاءات بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.
أضاف لـ”البورصة”، أن زيادة الطلب فى المحافظتين أدت إلى نقص المعروض من الأسمنت بالأسواق، كانت دافع رئيسى لقفزة سعر طن الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه، خلال الشهر الماضى.
بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، نحو 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أشار الشال إلى أن المصانع تورد الكميات المتعاقد عليها فى موعدها المحدد، وفقًا لقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر فى يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من العاملة فى قطاع الأسمنت للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية بأكثر من 10% ولمدة عام واحد، وتم تمديدها لمدة عام آخر، انتهت فى يوليو الماضى، بعد زيادة الطاقة الإنتاجية 8%، مقارنة بالعام السابق عليه.
قال على حسين، رئيس مجلس إدارة أولاد حسين لتجارة مواد البناء، إن أسعار الأسمنت انخفضت بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية بسبب زيادة المعروض، مما أدى إلى تراجع أسعاره بسبب عدم قدرته على التخزين لفترات طويلة.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الرمل والزلط ارتفعت على غرار ارتفاع أسعار الأسمنت، خلال أكتوبر الماضى، ليسجل سعر متر الزلط نحو 440 جنيها، مقابل 360 جنيها للمتر، وسجل سعر متر الرمل نحو 200 جنيه، مقابل 160 جنيها للمتر خلال أسبوع، لكن رغم انخفاض الأسمنت مازالت الأسعار مرتفعة. الخولى: ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى دفع صعود الحديد
قال محمد الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد مستقرة عند 42 ألف جنيه للطن منذ أسبوع بسبب ثبات سعر الدولار فى السوق الموازى عند 46.3 جنيه، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء.
أضاف أن بعض مصانع القطاع تعانى من نقص فى بعض الأقطار، بسبب صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، مع ظهور آثار تفاقم أزمة تدبير العملة الدولارية من جديد، وتحرك سعر الصرف الموازى.
توقع أن ترفع المصانع أسعارها قبل نهاية الشهر الحالى، بسبب تحرك سعر الصرف الموازى بنحو 7 جنيهات منذ أسبوعين، حيث أن الزيادات الأخيرة جاءت بسبب تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع ومن ثم نقص المعروض. الزينى: جهات أمنية تلزم شاحنات مواد البناء بإظهار تصاريح المبانى
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن بعض أسعار مواد البناء انخفضت بعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، ما يدعم الحفاظ على الرقعة الزراعية.
أضاف لـ”البورصة”، أن هناك مشكلة جديدة تواجه القطاع وقد ترفع من أسعار مواد البناء مجددًا، بسبب القيود التى وضعتها الجهات الأمنية على الشاحنات التى تنقل مواد البناء من المصانع إلى التجار والمستهلكين فى بعض المحافظات، ومنها تصريح المبانى والذى ألزمت به أيضا التجار وكبار الوكلاء، وذلك أدى إلى امتناع بعض سائقى الشاحنات عن التحميل من المصانع خلال الأيام الماضية.
لفت إلى أن ارتفاع أسعار الزلط والرمل جاء بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت، بينما كان ارتفاع أسعار الحديد بسبب صعود الدولار خلال آخر أسبوعين بالسوق الموازى.
كشف أن جهاز حماية المنافسة ألزم شركات الأسمنت بزيادة طاقتها الانتاجية بنحو 10% بعد تسجيلها مستويات غير مسبوقة، ولكن بعد أعمال الإزالات وزيادة المعروض لن يحتاج السوق إلى تنفيذ الزيادة المرتقبة خلال شهر.
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