إزالة مخالفات البناء تهبط بأسعار الأسمنت 40% خلال أسبوع

انخفضت أسعار الأسمنت بنحو 1600 جنيه للطن خلال أسبوع ليسجل 2.4 ألف جنيه، مقابل 4 آلاف جنيه الأسبوع الماضى، متأثرة بأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مما أدى إلى زيادة المعروض.

قال حسين الشال، أحد تجار مواد البناء بمحافظة الدقهلية، إن أسعار الأسمنت فقدت نحو 1600 جنيه للطن خلال أسبوع، لتسجل 2400 جنيه للطن، بعد وصولها لمستويات قياسية مدعومة بأعمال البناء والإنشاءات بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

أضاف لـ”البورصة”، أن زيادة الطلب فى المحافظتين أدت إلى نقص المعروض من الأسمنت بالأسواق، كانت دافع رئيسى لقفزة سعر طن الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه، خلال الشهر الماضى.

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، نحو 45.8 مليون طن خلال عام 2022، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أشار الشال إلى أن المصانع تورد الكميات المتعاقد عليها فى موعدها المحدد، وفقًا لقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر فى يوليو 2021 بالموافقة على طلب 23 شركة من العاملة فى قطاع الأسمنت للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية بأكثر من 10% ولمدة عام واحد، وتم تمديدها لمدة عام آخر، انتهت فى يوليو الماضى، بعد زيادة الطاقة الإنتاجية 8%، مقارنة بالعام السابق عليه.

قال على حسين، رئيس مجلس إدارة أولاد حسين لتجارة مواد البناء، إن أسعار الأسمنت انخفضت بشكل تدريجى خلال الأيام الماضية بسبب زيادة المعروض، مما أدى إلى تراجع أسعاره بسبب عدم قدرته على التخزين لفترات طويلة.

أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار الرمل والزلط ارتفعت على غرار ارتفاع أسعار الأسمنت، خلال أكتوبر الماضى، ليسجل سعر متر الزلط نحو 440 جنيها، مقابل 360 جنيها للمتر، وسجل سعر متر الرمل نحو 200 جنيه، مقابل 160 جنيها للمتر خلال أسبوع، لكن رغم انخفاض الأسمنت مازالت الأسعار مرتفعة.

قال محمد الخولى، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لتجارة حديد التسليح، إن أسعار الحديد مستقرة عند 42 ألف جنيه للطن منذ أسبوع بسبب ثبات سعر الدولار فى السوق الموازى عند 46.3 جنيه، على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء.

أضاف أن بعض مصانع القطاع تعانى من نقص فى بعض الأقطار، بسبب صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع، مع ظهور آثار تفاقم أزمة تدبير العملة الدولارية من جديد، وتحرك سعر الصرف الموازى.

توقع أن ترفع المصانع أسعارها قبل نهاية الشهر الحالى، بسبب تحرك سعر الصرف الموازى بنحو 7 جنيهات منذ أسبوعين، حيث أن الزيادات الأخيرة جاءت بسبب تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع ومن ثم نقص المعروض.

قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن بعض أسعار مواد البناء انخفضت بعد إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية، ما يدعم الحفاظ على الرقعة الزراعية.

أضاف لـ”البورصة”، أن هناك مشكلة جديدة تواجه القطاع وقد ترفع من أسعار مواد البناء مجددًا، بسبب القيود التى وضعتها الجهات الأمنية على الشاحنات التى تنقل مواد البناء من المصانع إلى التجار والمستهلكين فى بعض المحافظات، ومنها تصريح المبانى والذى ألزمت به أيضا التجار وكبار الوكلاء، وذلك أدى إلى امتناع بعض سائقى الشاحنات عن التحميل من المصانع خلال الأيام الماضية.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار الزلط والرمل جاء بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت، بينما كان ارتفاع أسعار الحديد بسبب صعود الدولار خلال آخر أسبوعين بالسوق الموازى.

كشف أن جهاز حماية المنافسة ألزم شركات الأسمنت بزيادة طاقتها الانتاجية بنحو 10% بعد تسجيلها مستويات غير مسبوقة، ولكن بعد أعمال الإزالات وزيادة المعروض لن يحتاج السوق إلى تنفيذ الزيادة المرتقبة خلال شهر.