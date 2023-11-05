المحمول تدرس التأثيرات الجديدة لزيادة أسعار البنزين على تكاليفها التشغيلية

تدرس شركات المحمول التأثيرات الجديدة لزيادة أسعار البنزين على تكاليفها التشغيلية.

وقالت مصادر بشركات المحمول لـ”البورصة” إنها ستدرس كافة التأثيرات الجديدة لزيادة أسعار البنزين على تكاليفها التشغيلية بعد الزيادة الأخيرة التى حدثت نهاية الأسبوع الماضى.

وذكرت المصادر أنها ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لبحث الأمر، مضيفة أن زيادة التكاليف الناجمة عن ارتفاع سعر الدولار وأسعار البنزين، وكذلك التضخم يضغط على ربحية الشركات.

وقالت مصادر لـ”البورصة” قبل أسابيع إن شركات المحمول قدمت طلبات إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة أسعار الخدمات التى تقدمها للتعامل مع الزيادة المستمرة في التكاليف.

وتضغط الشركات منذ شهور لزيادة أسعار خدماتها لتتناسب مع ارتفاع التكاليف التى ترجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع قيمة الدولار بنحو 50% خلال أقل من سنة والذى يؤثر على أسعار معدات الشبكات.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول قد حدثت فى عام 2017، ويرى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن قرار تعديل الأسعار ليس مسألة تجارية فقط، ولكن له بعد اجتماعى وبعد آخر اقتصادى يتم أخذهما بعين الاعتبار.

وتستخدم شركات المحمول المواد البترولية لتشغيل محطات الاتصالات، وأساطيلها من السيارات.

ورفعت مصر جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير بدءاً من يوم الجمعة.

بلغت الزيادة في سعر بنزين“80”، وبنزين“92” نحو 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين“95”، جنيهاً واحداً، بحسب بيان صادر عن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أمس.

أرجعت اللجنة في بيانها قرار رفع سعر البنزين إلى تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية، وأشارت إلى أن تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر، جاء بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه و”ذلك حرصاً على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع”

كانت لجنة التسعير رفعت أسعار السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أمريكياً) في مايو الماضى، فيما أبقت على أسعار البنزين ثابتة، بعد أن رفعتها في مارس.