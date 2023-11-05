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حملات ترويجية في الصين لتسليط الضوء على المنتج السياحي المصري

11/5/2023 2:01:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكدت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، اليوم الأحد، استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب الصيني؛ بغرض تنفيذ حملات ترويجية مشتركة لتسليط الضوء بشكل أكبر وأشمل على التنوع الغني والفريد في المنتج السياحي المصري، وإبراز التطور الذي تشهده السياحة المصرية التي تجذب إليها مختلف شرائح السائحين نظراً لقدرتها على تلبية رغباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء شلبي، مع ممثلي إحدى شركات الطيران الصينية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأشارت إلى اهتمام الوزارة بالسوق الصيني وحرصها على العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر، خاصة في ظل شغف السائح الصيني بالمقصد المصري ولاسيما الحضارة والآثار المصرية القديمة.

ومن جهته، أفاد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأن الهيئة سوف تشارك في الدورة 16 لمعرض السفر والسياحة الخارجية في الصين المقرر إقامته خلال الفترة من 15 وحتى 17 نوفمبر القادم، في إطار الجهود للترويج والتسويق للمقصد المصري في الصين، خاصة في ظل الاهتمام بالسوق الصيني التي تعد من الأسواق السياحية الواعدة الهامة.

وأكد على إمكانية تنظيم زيارات تعريفية لعدد من الصحفيين والمدونين الصينيين المهتمين بالسياحة، ويتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة مصر والتعرف على ما تتمتع به من أنماط ومنتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، لنقل تجربتهم السياحية في مصر لمتابعيهم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للتسويق للمقصد المصري وتشجيع مزيد من السائحين الصينيين لزيارة مصر.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركة عن اهتمامهم بالعمل في المقصد السياحي المصري الذي يعد من المقاصد السياحية الهامة لدى السائح الصيني.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء إمكانية التنسيق بين الشركة ومنظمي الرحلات المصريين العاملين في السوق الصيني، لبحث سبل تعزيز التعاون والآليات التي يمكن العمل من خلالها الفترة القادمة، لتعظيم الاستفادة واستثمار المشاركة المصرية في المعرض السياحي في الصين بأفضل طريقة ممكنة.

أ ش أ

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