اليوم.. تسليم وحدات سكن مصر في أرض المعارض بـالقاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة“17 عمارة” من عمارات مشروع سكن مصر، منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى، مسلسل رقم (3 – 4 – 5) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، وحتى يوم الإثنين 27 نوفمبر، في مواعيد محددة، وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 134، اليوم الأحد 5/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 137، غداً الإثنين 6/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 7/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 8/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 147، يوم الخميس 9/11/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 127، يوم الأحد 12/811/2023.

ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 13/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 14/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 129، يوم الأربعاء 15/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 130، يوم الخميس 16/11/2023.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الأحد 19/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 154، يوم الإثنين 20/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 21/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 172، يوم الخميس 23/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأحد 26/11/2023.

ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 27/11/2023.

وأوضح، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.