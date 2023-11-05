أوراسكوم للتنمية توقع قرض مشترك لتمويل مشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرمت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروع“o west” بغرب القاهرة، لصالح شركة أوراسكوم العقارية (التابعة) بفترة سداد للقرض 10 سنوات.
وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في 2022، كما سيتم أيضا استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.
وبدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، كما تعتزم تسليم أكثر من 1.000 وحدة سكنية خلال عام 2024
وقد قامت اي اف جي هيرميس بدور المستشار العالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد للصفقة الشركة أوراسكوم العقارية، كما قام كل من البنك التجارى الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.
وكان قاد مشروع“o west” شركة أوراسكوم للتنمية لتحقيق أعلى مبيعات عقارية نصف سنوية فى تاريخها لتصل إلى 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.
وارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية بعد زيادة سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.
وارتفع إجمالى إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية بنهاية يونيو الماضى إلى 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 62.2% مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى النصف الأول من العام السابق.
وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسى إلى الإسراع فى عمليات البناء فى جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل 4 مليارات جنيه بزيادة 53.4% مقارنة بالنصف الأول من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى أداء قطاعى الفنادق وإدارة المدن.
واحتل مشروع“O West” المركز الأول فى المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 47.5% من المبيعات، تليه مدينة الجونة بنسبة 38.5% من المبيعات.
ونجحت الشركة فى زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فى الجونة بنسبة 82.1%، وفى O West بنسبة 43.8%.
فيما تجاوزت فنادق أوراسكوم مستويات ما قبل فيروس كورونا، بقفزة نوعية فى قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118.2% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مدفوعة فى المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على السياحة الترفيهية مع زيادة نسبة الإشغال فى فنادق المجموعة لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وشهدت أرباح الشركة نمواً خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 17.2% لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بربح 858.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
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