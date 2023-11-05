أوراسكوم للتنمية توقع قرض مشترك لتمويل مشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أبرمت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، عقد قرض مشترك بقيمة 6 مليارات جنيه لتمويل مشروع“o west” بغرب القاهرة، لصالح شركة أوراسكوم العقارية (التابعة) بفترة سداد للقرض 10 سنوات.

وسيتم استخدام القرض لإعادة تمويل التسهيل الائتماني السابق التي حصلت عليه الشركة والبالغ 1.5 مليار جنيه في 2022، كما سيتم أيضا استخدام القرض لتمويل وتسريع وتيرة البناء للمراحل التي تم إطلاقها بالمشروع.

وبدأت الشركة بالفعل تسليم العديد من الوحدات في المرحلة الأولى خلال عام 2023، كما تعتزم تسليم أكثر من 1.000 وحدة سكنية خلال عام 2024

وقد قامت اي اف جي هيرميس بدور المستشار العالي الأوحد والمدير والمروج الأوحد للصفقة الشركة أوراسكوم العقارية، كما قام كل من البنك التجارى الدولي وبنك مصر بدور المرتبين الرئيسيين للقرض، بينما قام مكتب MHR & Partners بالاشتراك مع White & Case بدور المستشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.

وكان قاد مشروع“o west” شركة أوراسكوم للتنمية لتحقيق أعلى مبيعات عقارية نصف سنوية فى تاريخها لتصل إلى 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، مقابل 4.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت المبيعات العقارية لشركة أوراسكوم للتنمية بعد زيادة سعر المتر المربع فى جميع الوجهات بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات المباعة.

وارتفع إجمالى إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية بنهاية يونيو الماضى إلى 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 62.2% مقارنة بـ3.8 مليار جنيه فى النصف الأول من العام السابق.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسى إلى الإسراع فى عمليات البناء فى جميع مشاريع الشركة، مما أدى إلى تسجيل إيرادات عقارية تصل 4 مليارات جنيه بزيادة 53.4% مقارنة بالنصف الأول من 2022، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى أداء قطاعى الفنادق وإدارة المدن.

واحتل مشروع“O West” المركز الأول فى المبيعات العقارية الجديدة للمجموعة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 47.5% من المبيعات، تليه مدينة الجونة بنسبة 38.5% من المبيعات.

ونجحت الشركة فى زيادة متوسط سعر المتر المربع فى جميع الوجهات، فقد ارتفع متوسط سعر المتر المربع فى الجونة بنسبة 82.1%، وفى O West بنسبة 43.8%.

فيما تجاوزت فنادق أوراسكوم مستويات ما قبل فيروس كورونا، بقفزة نوعية فى قطاع الفنادق بالمجموعة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 118.2% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مدفوعة فى المقام الأول بارتفاع متوسط أسعار الغرف المباعة إضافة إلى زيادة الطلب على السياحة الترفيهية مع زيادة نسبة الإشغال فى فنادق المجموعة لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وشهدت أرباح الشركة نمواً خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 17.2% لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بربح 858.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.