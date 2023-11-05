تابعة لـخالد حسين سالم تطور مشروعًا للسياحة الترفيهية في الأقصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستعد شركة“إتش كيه إس HKS” القابضة، المملوكة لخالد حسين سالم، للبدء في تنفيذ مشروع جزيرة الملوك“جولي فيل” السياحي الترفيهي بمدينة الأقصر، على مساحة 160 فدان، عبر إنشاء شقق فندقية عالمية، وتاون هاوس، وفيلات بنظام إدارة الفنادق.
وقال مصدر قريب الصلة بالشركة لـ”العربية Business”، إن الجزيرة مملوكة بالكامل لـ” إتش كيه إس”، وسيتولى تنفيذها الذراع العقارية التابعة للشركة، وستتم إدارة المشروع من خلال الشركة التابعة لها“جولي فيل” والمتخصصة في مجال الضيافة والمسؤولة عن تشغيل منتجع“ماريتم جولي فيل” بشرم الشيخ.
وأوضح أن المشروع سيتم تسويقه بالكامل خارج مصر، وتستهدف الشركة العرب والأجانب حيث يعد منتجعا سياحيا يوفر الأنشطة الترفيهية بمدينة الأقصر على مدار اليوم، وذلك من خلال تطوير وتخصيص محيط الكورنيش بالجزيرة على مساحة نحو 4 كيلومترات مربعة لإقامة الأنشطة الليلية والترفيهية لخدمة السياح.
ولم يفصح المصدر، عن التكلفة الاستثمارية للمشروع، لكنه أشار إلى الانتهاء من تصميم المشروع بالكامل وأن المساحة البنائية بالجزيرة لن تجاوز 20%، فيما سيتم تخصيص باقي المساحة للمسطحات الخضراء والترفيهية والتجارية وأيضا الألعاب المائية.
وقال إن الشركة تعتزم تسويق وحدات المشروع في عدد من الدول العربية، وخاصة الخليجية بجانب دول أوروبية.
وتعد مجموعة HKS القابضة مملوكة لخالد حسين سالم ابن رجل الأعمال الراحل حسين سالم، أحد أقطاب المال والأعمال في مصر، والذي تركزت استثماراته في مجالي الطاقة والسياحة، والذي تم اتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، ولكن تم تبرئته منها.
كما صدر حكم على حسين سالم وابنه في عام 2012 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامها بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة.
وفي عام 2016، أبرم سالم تسوية مع الحكومة المصرية تم بموجبها إسقاط الأحكام القضائية التي صدرت ضده مقابل سداد نحو 5 مليارات جنيه للدولة وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات الخاصة به داخل مصر إلى الحكومة والتي قدرت وقتها بنحو 75% من إجمالي الأصول التي يمتلكها. وفي أغسطس من عام 2019، توفي حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد.
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