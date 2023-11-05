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تابعة لـخالد حسين سالم تطور مشروعًا للسياحة الترفيهية في الأقصر - جريدة البورصة

11/5/2023 2:01:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستعد شركة“إتش كيه إس HKS” القابضة، المملوكة لخالد حسين سالم، للبدء في تنفيذ مشروع جزيرة الملوك“جولي فيل” السياحي الترفيهي بمدينة الأقصر، على مساحة 160 فدان، عبر إنشاء شقق فندقية عالمية، وتاون هاوس، وفيلات بنظام إدارة الفنادق.

وقال مصدر قريب الصلة بالشركة لـ”العربية Business”، إن الجزيرة مملوكة بالكامل لـ” إتش كيه إس”، وسيتولى تنفيذها الذراع العقارية التابعة للشركة، وستتم إدارة المشروع من خلال الشركة التابعة لها“جولي فيل” والمتخصصة في مجال الضيافة والمسؤولة عن تشغيل منتجع“ماريتم جولي فيل” بشرم الشيخ.

وأوضح أن المشروع سيتم تسويقه بالكامل خارج مصر، وتستهدف الشركة العرب والأجانب حيث يعد منتجعا سياحيا يوفر الأنشطة الترفيهية بمدينة الأقصر على مدار اليوم، وذلك من خلال تطوير وتخصيص محيط الكورنيش بالجزيرة على مساحة نحو 4 كيلومترات مربعة لإقامة الأنشطة الليلية والترفيهية لخدمة السياح.

ولم يفصح المصدر، عن التكلفة الاستثمارية للمشروع، لكنه أشار إلى الانتهاء من تصميم المشروع بالكامل وأن المساحة البنائية بالجزيرة لن تجاوز 20%، فيما سيتم تخصيص باقي المساحة للمسطحات الخضراء والترفيهية والتجارية وأيضا الألعاب المائية.

وقال إن الشركة تعتزم تسويق وحدات المشروع في عدد من الدول العربية، وخاصة الخليجية بجانب دول أوروبية.

وتعد مجموعة HKS القابضة مملوكة لخالد حسين سالم ابن رجل الأعمال الراحل حسين سالم، أحد أقطاب المال والأعمال في مصر، والذي تركزت استثماراته في مجالي الطاقة والسياحة، والذي تم اتهامه بالفساد في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل في مايو 2017، ولكن تم تبرئته منها.

كما صدر حكم على حسين سالم وابنه في عام 2012 بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لاتهامها بالاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة.

وفي عام 2016، أبرم سالم تسوية مع الحكومة المصرية تم بموجبها إسقاط الأحكام القضائية التي صدرت ضده مقابل سداد نحو 5 مليارات جنيه للدولة وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات الخاصة به داخل مصر إلى الحكومة والتي قدرت وقتها بنحو 75% من إجمالي الأصول التي يمتلكها. وفي أغسطس من عام 2019، توفي حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد.

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