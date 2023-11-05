مصر: الكشف عن مقبرة ملكية يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد

القاهرة – أصداف نيوز:

كشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الآداب ، جامعة تشارلز ببراغ أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبوصير بجمهورية مصر العربية عن مقبرة الكاتب الملكي“جحوتي إم حات” والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.

ويضم هذا الجزء من جبانة أبوصير مقابر لكبار المسئولين والقادة العسكريين من الأسرتين السادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، وله أهمية كبيرة بالنسبة لدارسي المجتمع المصري القديم خلال هذه الحقبة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مشيرا إلى أن أهمية الكشف عن هذه المقبرة يرجع إلى كون شخصية هذا الكاتب الملكي“جحوتي إم حات” والذي عاش خلال فترة الأسرة السابعة والعشرين من التاريخ المصري القديم، لم تكن معروفة من قبل، مضيفاً أن هذا الاكتشاف الجديد، إلى جانب الاكتشافات السابقة في موقع أبوصير ومنها مقبرة القائد العسكري“واح إيب رع” والتي تم الكشف عنها العام قبل الماضي بواسطة البعثة التشيكية، سوف يلقي المزيد من الضوء على التغيرات التاريخية التي حدثت في مصر خلال الأوقات المضطربة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد.–وكالات