مصر: الكشف عن مقبرة ملكية يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد

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- Asdaf News)
القاهرة – أصداف نيوز:
كشفت البعثة الأثرية التشيكية التابعة لكلية الآداب ، جامعة تشارلز ببراغ أثناء أعمالها بمنطقة آثار أبوصير بجمهورية مصر العربية عن مقبرة الكاتب الملكي“جحوتي إم حات” والتي يعود تاريخها لمنتصف الألفية الأولى قبل الميلاد.
ويضم هذا الجزء من جبانة أبوصير مقابر لكبار المسئولين والقادة العسكريين من الأسرتين السادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، وله أهمية كبيرة بالنسبة لدارسي المجتمع المصري القديم خلال هذه الحقبة.
صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري مشيرا إلى أن أهمية الكشف عن هذه المقبرة يرجع إلى كون شخصية هذا الكاتب الملكي“جحوتي إم حات” والذي عاش خلال فترة الأسرة السابعة والعشرين من التاريخ المصري القديم، لم تكن معروفة من قبل، مضيفاً أن هذا الاكتشاف الجديد، إلى جانب الاكتشافات السابقة في موقع أبوصير ومنها مقبرة القائد العسكري“واح إيب رع” والتي تم الكشف عنها العام قبل الماضي بواسطة البعثة التشيكية، سوف يلقي المزيد من الضوء على التغيرات التاريخية التي حدثت في مصر خلال الأوقات المضطربة في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد.–وكالات
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